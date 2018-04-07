هذه قصة صورة خالد بن سلمان جالساً فوق سور حديقة غوغل

تناقل مغردون صورة عفوية التقطت للأمير #خالد_بن_سلمان السفير السعودي بواشنطن، وهو منهمك بالحديث مع وزير الطاقة #خالد_الفالح، وإلى جانبه وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بعد سلسلة جولات رافقوا خلالها تحركات ولي العهد السعودي في الولايات المتحدة والتي دخلت أسبوعها الثالث.

وقد تجلت عفوية تلك الصورة عبر جلوس السفير السعودي على سور ممرات حديقة في مقر الشركة الشهيرة " #غوغل " في سان فرانسسكو خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان للشركة.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي التي كان للطاقة نصيب الأسد منها، شملت توقيع عدة مذكرات تفاهم وعمل للبدء بإنشاء أكبر مشروع طاقة شمسية في الشرق الأوسط.

ويبدو في الصورة، الوزير الفالح الذي يتابع الحديث باهتمام، وهو يحمل دفتر مذكراته، الذي لا يتخلى عنه على ما يبدو في أي من زياراته لمختلف المواقع.

وقد اهتم المغردون بتلك الصورة وغيرها من الصور الجانبية التي برزت لزيارة الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة، والتي تنتهي في 7 أبريل.