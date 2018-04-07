محمد بن سلمان: أتباع السرورية الأكثر تطرفاً في المنطقة

في حديثه قبل أيام قليلة لصحيفة "التايم" الأميركية، قال الأمير #محمد_بن_سلمان ، إن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين هو الأب الشرعي لجميع الحركات والتنظيمات التي انتشرت في العالم.

إلا أنه وصف أتباع #السرورية بالأكثر تطرفاً في الشرق الأوسط، قائلاً إنهم أعلى درجة من جماعة الإخوان المسلمين.

كما أكد ولي العهد السعودي أن "السروريين مجرمون بموجب قوانيننا، وستتم محاكمتهم متى توافرت الأدلة الكافية ضدهم."

إلى ذلك، قال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية لا تنشر أي إيديولوجية متطرفة، مضيفاً: "السعودية هي أكبر ضحية للفكر المُتطرف. إن كنت أنا أسامة بن لادن أو أي متطرف أو إرهابي، وأردت نشر الإيديولوجية الخاصة بي وأردت التجنيد، فمن أين سأقوم بالتجنيد؟ سأذهب إلى المغرب للتجنيد ونشر الإيديولوجية أو أذهب إلى ماليزيا؟ بالطبع لا. إن أردت نشرها فسأذهب إلى السعودية. عليّ أن أذهب إلى قبلة المسلمين. عليّ أن أذهب إلى البلاد التي تحتضن المسجد الحرام. وذلك لأنني إن قمت بنشرها هناك، فإنها ستبلغ كل مكان"

وأضاف "وذلك ما حدث بعد 1979. لقد كنا أول وأكبر دولة تدفع الثمن".