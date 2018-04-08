ولي العهد السعودي يزور مقر أرامكو في هيوستن الأميركية

اطلع #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أجندة أبحاث #أرامكو_السعودية ومجالات التركيز البحثي لها في #الولايات_المتحدة.

جاء ذلك خلال زيارة ولي العهد السعودي السبت لمقر أرامكو للأبحاث في مدينة #هيوستن، حيث قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس #خالد _الفالح إيجازا عن المركز.

كما شاهد الأمير محمد بن سلمان عرضاً عن مجالات أبحاث أرامكو السعودية وشبكتها التقنية العالمية، وعرضا عن مجالات التركيز البحثي لأرامكو السعودية في أميركا، وعرضا مختصرا عن تقنيات أرامكو شمل تصوير تجسيمي (هولو غرام)، وعرضا عن تقنية محركات السيارات ذات الكفاءة البيئية العالية التي تطورها أرامكو.

وتفقد ولي العهد السعودي خلال الزيارة مختبرات أرامكو في هيوستن والتقى بموظفيها، بينما اطلع في بوستن على عدد آخر من التقنيات والأبحاث.

وفي ختام الزيارة قدم رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر هدية تذكارية عبارة عن شهادة براءة اختراع حصلت عليها الشركة مقابل تقنيتها المبتكرة لتحويل النفط الخام إلى منتجات كيمياوية بدون عمليات التكرير ومن ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة أمام جدار براءات الاختراع.

وخاطب ولي العهد السعودي الباحثين محفزاً إياهم بأن العمل الرائع الذي يقومون به سيجلب الخير للعالم.