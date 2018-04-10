ماذا قال خالد بن سلمان عن زيارة ولي العهد لجورج بوش الأب؟

قال السفير السعودي في واشنطن إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمنزل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، بحضور كل من الرئيس السابق جورج بوش الابن ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر، "هي امتداد وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين".

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نشكر فخامته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

زيارة سمو سيدي ولي العهد لمنزل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب ، بحضور كل من الرئيس السابق جورج بوش الابن ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر، هي امتداد وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. نشكر فخامته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. https://t.co/uotFdl7UnF — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 9, 2018

وكان الرئيس الأسبق جورج بوش الأب نشر على حسابه في "تويتر" صورة جمعته بالأمير محمد بن سلمان والسفير خالد بن سلمان والرئيس جورج بوش الابن ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر أثناء زيارة ولي العهد لمنزله. وغرد قائلاً إن الزيارة "فرصة رائعة للاحتفال بالصداقة الطويلة بين بلدينا".