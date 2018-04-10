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العربية السعودية محمد بن سلمان في أميركا

ماذا قال خالد بن سلمان عن زيارة ولي العهد لجورج بوش الأب؟

المصدر: العربية.نت
أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للرئيس الأسبق جورج بوش الأب
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قال السفير السعودي في واشنطن إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمنزل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الأب، بحضور كل من الرئيس السابق جورج بوش الابن ووزير الخارجية السابق جيمس بيكر، "هي امتداد وتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين".

وأضاف في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نشكر فخامته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وكان الرئيس الأسبق جورج بوش الأب نشر على حسابه في "تويتر" صورة جمعته بالأمير محمد بن سلمان والسفير خالد بن سلمان والرئيس جورج بوش الابن ووزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر أثناء زيارة ولي العهد لمنزله. وغرد قائلاً إن الزيارة "فرصة رائعة للاحتفال بالصداقة الطويلة بين بلدينا".

كلمات دالّة

#ولي العهد السعودي, #الأمير محمد بن سلمان, #زيارة ولي العهد لبوش الأب
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