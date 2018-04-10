ولي العهد السعودي يبحث أوجه التعاون مع وزيرة دفاع فرنسا

اجتمع ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان، مساء الاثنين، في مقر إقامته بباريس مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود #محاربة_الإرهاب و #مكافحة_التطرف.

وعقب الاجتماع جرى التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين لتطوير #القوات_المسلحة_السعودية ونقل وتوطين التقنية وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الإجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي لمحاربة #التنظيمات_الإرهابية.