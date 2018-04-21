هكذا دافع ترمب عن محاميه.. وهاجم الصحافة مجددا

دافع الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، عن محاميه الشخصي الذي يخضع منذ شهر للتحقيق، واعتبره "شخصاً صالحاً"، وقال إنه لا يعتقد أن مايكل كوهين "سينقلب" عليه ويتعاون مع المحققين الجنائيين.

ودهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيسان/أبريل الجاري مكاتب كوهين ومراكز إقامته في #نيويورك وصادروا ملفات، قد تكشف معلومات حول صفقات قديمة لترمب وتؤدي إلى كشف تفاصيل إضافية حول إقامته علاقة مفترضة خارج إطار الزواج بين عامي 2006 و2007.

ووجه ترمب في مجموعة تغريدات على تويتر انتقادات حادة لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يتهمه بإساءة معاملة محاميه ويتوقع أن يتعاون كوهين في نهاية المطاف مع المحققين الفيدراليين.

وأعلن ترمب في تغريدة على تويتر "غالبية الأشخاص سينقلبون إذا جنّبتهم الحكومة المتاعب"، وتابع الرئيس الأميركي "لا أرى مايكل يفعل ذلك على الرغم من حملة الاضطهاد الفظيعة والإعلام غير النزيه".

وكتب ترمب على تويتر أن كوهين "شخص صالح ولديه أسرة رائعة. مايكل رجل أعمال ومحام يعمل لحسابه الخاص لطالما أحببته واحترمته".

واتهم ترمب صحيفة نيويورك تايمز وصحافيتها، ماغي هيبرمان، بالسعي إلى "تدمير" كوهين في محاولة لجعل المحامي ينقلب عليه، في أحدث موجة انتقادات يوجهها الرئيس إلى وسائل إعلام يعتبر تغطيتها سلبية.

وأعلنت وزارة العدل أن تحقيقا جنائيا يتناول كوهين منذ أشهر على خلفية صفقاته الشخصية.

وتفيد تقارير بأن بعض الوثائق التي تمت مصادرتها لها صلة بما كان اعترف به كوهين علنا لجهة دفع 130 ألف دولار للممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مقابل صمتها. وهي تؤكد أنها أقامت علاقة مع دونالد ترمب عامي 2006 و2007.

وأكد ترمب أن لا علم له بهذه الصفقة، كما نفى أن يكون أقام علاقة مع دانيالز.

وتأتي مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت يقترب التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر للنظر في إمكان حصول تواطؤ بين حملة ترمب الانتخابية وروسيا واحتمال عرقلة سير العدالة، من الحلقة المقربة من الرئيس.