ضريبة زواج السعوديات من الأجانب

حسم السفير السعودي لدى ليبيا محمد العلي الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول إغلاق سفارة المملكة هناك، إذ تحدث مع صحيفة "الشرق الأوسط" حول حقيقة ذلك، في الوقت الذي تناولت بعض الصحف المحلية في عددها الصادر صباح اليوم موضوع فيروس كورونا، وظهور ناقل جديد للفيروس غير الإبل. كما تطرقت بعض الصحف إلى الضريبة التي تدفعها السعودية عند زواجها من أجنبي.

السفير السعودي لدى ليبيا لـ «الشرق الأوسط»: أنا موجود ببلدي في إجازة خاصة

قال السفير محمد العلي، سفير السعودية لدى ليبيا، لـ «الشرق الأوسط»، إنه موجود في بلاده حاليا في اطار إجازة خاصة، وان الامر لا يتعلق بمغادرة ليبيا جراء تدهور الأوضاع الأمنية فيها، خاصة في أعقاب اختطاف السفير الأردني بالعاصمة طرابلس من قبل مجموعة من المسلحين،، وقال: «سأعود بإذن الله، إن لم يستجد جديد».

وأكد السفير العلي استمرار عمل سفارة السعودية في طرابلس رسميا، وقال: «إن الوضع الأمني في ليبيا مقلق نظرا للكميات الهائلة المنتشرة من قطع السلاح»، مشيرا إلى تخفيض أعداد البعثة الدبلوماسية والعاملين بالسفارة «بما يتلاءم مع حاجة العمل والظروف الأمنية».

وحول استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط الجوية السعودية بصورتها الاعتيادية بين البلدين، أفاد السفير بأن «عودة نشاط الطيران بين الرياض وطرابلس عبر الناقل الجوي الرسمي السعودي، أمر مرهون بتحسن الوضع الأمني واستيفاء الشروط الأمنية بمطار طرابلس»، وأضاف «هناك ثغرات أمنية كبيرة في مطار طرابلس، الذي لا يفي بشروط وإجراءات السلامة الدولية».

وبين السفير أن ما تصدره سفارة بلاده من تأشيرات هي في مجملها تأشيرات للحج والعمرة، مع بعض التأشيرات الحكومية أو بغرض الزيارة. وبحسب العلي، فإن عدد التأشيرات بلغ منذ بداية العام الحالي ما يقارب 90 ألف تأشيرة، مقابل 135 ألف تأشيرة في العام الماضي. وأفاد بأن الرحلات البينية ما بين السعودية وليبيا تجري عبر خطوط ليبية وأفريقية, وهي في مجملها «لنقل الحجاج والمعتمرين»، مشيرا إلى أن الطيران الدولي ما زال يعمل في مطار طرابلس رغم الأوضاع القائمة، ومن بينها دول مثل ألمانيا ومالطا وإيطاليا. أما على الصعيد العربي، فهناك الخطوط الإماراتية بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، والأردنية والمصرية برحلات يومية.

وأعرب السفير السعودي عن قلقه من سيطرة الثوار على إدارة مطار طرابلس والتحكم فيه، وقال إن «هناك الكثير من الجوازات المزورة والتأشيرات غير السليمة التي تخرج من المطار جراء الثغرات الأمنية». وفيما يتعلق بالإجراءات والتدابير الأمنية لمنع دخول معتمرين أو حجاج بوثائق مزورة، أكد السفير اعتماد الجانب السعودي إجراءات أمنية مشددة للتحقق من الوثائق ومن مدى صحة الشهادات، إلى جانب التحري حول إجراءات استصدار التأشيرات.

وقال السفير العلي إن «95 في المائة من التأشيرات التي تصدرها السعودية تعود لمواطنين ليبيين، وليس أجانب مقيمين بليبيا»، مؤكدا أنه لم تسجل حالات دخول بجوازات مزورة إلى الأراضي السعودية. وأشار إلى أن التلاعب الذي وقع في موسم الحج الماضي كان نتيجة تلاعب وسطاء لاستصدار تأشيرات الحج من خلال وثائق مزورة، وقال إنه «في موسم الحج الماضي، جرى ضبط عدد من التأشيرات غير القانونية، التي بموجبها أعيد عدد من الحجاج، وجرى إيقاف تأشيرات أخرى».

بدوره، أفاد خالد الخيبري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن أربع رحلات هي معدل الرحلات اليومية التي تصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي قادمة من طرابلس عبر شركات طيران ليبية.

75 ألف مواطنة ينتظرن سعودة أبنائهن

حلقة جديدة من مسلسل أبناء السعوديات المتزوجات بأجانب، بطلتها أم بندر التي أنجبت من أجنبي 7 أبناء، بينهم اثنان مصابان بالصرع، فيما حرم الباقون من التعليم والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

لم تتوقف المأساة هنا، بل أصبح صاحب العقار يهددهم بإخراجهم من المسكن المستأجر حال فشلهم في سداد الإيجار السنوي، وأنه سيستخدم إطفاء الكهرباء وقطع المياه، وهو أمر ظل يتكرر كل عام في ذات الوقت بطريقة مهينة أساءت لهم في الحي، فضاق بهم الحال واضطرهم للجوء إلى أهل الخير لمساعدتهم ماديا وقانونيا باستخراج الأوراق الثبوتية التي تساعدهم على العيش الكريم دون الحاجة لمد الأيدي طوال حياتهم.

"أنا وأبنائي عانينا الأمّرين منذ هروب والدهم من حوالي 13 عاما ومعه جميع الأوراق الثبوتية للأبناء.. حاولت على قدر إمكاناتنا المحدودة استخراج هذه الأوراق، لكنني لم أجد أحدا يتبنى قضيتي، أو يرشدني إلا بمقابل مادي، كتوكيل محام، وأنا لا أملك سوى 800 ريال دخلي الشهري من الضمان الاجتماعي، الذي اعتمد عليه في دفع إيجار المسكن وإعالة 7 أشخاص".

وتضيف أم بندر "الضمان الاجتماعي يرفض أن يضم أبنائي إليّ بسبب أنهم أجانب، على الرغم من أن والدهم قد تبرأ منهم، وأخلى مسؤوليته بمجرد هروبه، فما الحل إذا لم يكن هناك تعليم، ومن خلال التعليم إيجاد وظيفة، ومن الوظيفة الدخل المادي.

وهذا كله لن يحدث لأولادي؟".

وقالت إنها تواصلت مع حقوق الإنسان لمحاولة إيجاد حل في إيوائها مع أبنائها السبعة، لكنهم أرسلوها إلى أحد الأربطة، حيث اشترطوا استقبالها وحدها دون أبنائها.

وواصلت "منذ عامين أصيب ابني بالصرع، وعمره 23 عاما، وخرج من باب المنزل ولم يعد حتى الآن، على الرغم من أنني تقدمت بشكوى للبحث عنه في مراكز الشرطة والمستشفيات، ولم يهتم أحد بالموضوع، ولا أعلم لماذا، هل لأنه أجنبي، أم هناك تقصير من هذه الجهات؟".

عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، سهيلة زين العابدين، أوضحت أن قضية أبناء السعوديات أصبحت تمس 75 ألف مواطنة، لم يصدر بحقهن القرار بسعودة أبنائهن، وأصدرت عدة قرارات بشأن معاملتهم معاملة المواطن في دولته، لكن لم تنفذ من أغلب الجهات الحكومية، حيث يعاني معظم الأبناء بشأن تلك القرارات حتى ضاقت بهم الحال، بالرغم من أن معظم السعوديات متزوجات من أجانب مقيمين في السعودية منذ صغرهم، حيث لا يعلمون عن بلادهم شيئا، فمن حقهم أن يحملوا الجنسية، طالما لم يضروا أمن البلد بشيء.

وناشدت زين العابدين الجهات المسؤولة منح أبناء وبنات السعوديات الجنسية منذ ولادتهم، مثل الرجل السعودي الذي يتزوج أجنبية وله الأحقية في منح أبنائه الجنسية.

وأضافت أن مسألة الجنسية استحدثها الغرب أواخر القرن 19، وجاء الاستعمار ونزح الكثيرون إلى دول لا يعرفون عنها شيئا، وتعايشوا بها، وأصبحوا يتزوجون منها، لافتة إلى وجود عقول مفكرة وواعية وتخصصات نادرة لشباب تعلموا ودرسوا في الوطن، لكن الجنسية حرمتهم من إكمال طموحهم، حيث أغلبهم ذهب إلى بلاد الغرب، لتكتشف مواهبهم البلاد الأخرى، فيما بلادهم التي ولدوا بها لم تساعدهم على تحقيق طموحهم، وزادت "نحن نحتاج ثروة بشرية فعالة وقوية باستقطاب هؤلاء الشباب وسعودتهم لبناء الوطن برجاله الأكفاء".

مدير «كفى مكة» يؤكد: الشيشة تنقل فيروس «كورونا»

أكد مدير جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات فرع مكة المكرمة الشيخ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن انتشار فيروس "كورونا" عبر المقاهي؛ يعود لاستخدام "ليات الشيشة"، وانتقالها من شخص لآخر حتى مع تغيير البلاستيكيات التي توضع عليها. وأوضح الحمدان أن الفيروس يبقى في الليات حتى لو تم تغيير القطعة البلاستيكية؛ لأنه مع الكحة أو العطاس للمصاب فإنه تترسب الفيروسات في داخل الليات وخارجها، وهذه عرضة لتنقل الأمراض، وخصوصاً المعدية، وهي من أسباب انتشار مرض الدرن "السل الرئوي"، وقد أثبتت البحرية الأمريكية أن 40 % من أنابيب الشيشة تحتوي على العصيات المسببة للسل الرئوي. وبيّن الحمدان بأن رأساً واحداً من الشيشة عند تدخينه لمدة ساعة يعادل عدد 200 سيجارة، وأن الجمعية تساهم في علاج متعاطي التبغ بجميع أنواعه عبر عيادات الجمعية المنتشرة في مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة المنتشرة في مكة، جدة، الطائف، بحرة، القنفذة والليث. وأشار الحمدان الى أن هذه السموم تنهي حياة الفرد سواء بانتقال "كورونا" أو دونه حيث إن الملايين يفقدون حياتهم جراء إدمان السجائر والشيشة والتي تتلف أعضاء الإنسان وتشيعه ضمن أرقام الوفيات.