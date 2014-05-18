فقدت عذريتها مع شاب فاتهمت والدها

اتهمت فتاة قاصر والدها بالتحرش بها جنسياً وهتك عرضها، لإخفاء علاقة محرمة مع شاب استمرت أكثر من أربعة أعوام، وبحسب ما نشرت صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم فإن المحكمة الجزائية في الأحساء قد أصدرت حكما بتبرئة والد الفتاة من التهم، وذلك بعد التحقيق في القضية وعرض الفتاة على المستشفى.

الفتاة تتهم والدها بالتحرش .. لتخفي علاقتها بشاب

برّأت المحكمة الجزائية في الأحساء والد فتاة قاصر، من تهمة التحرش الجنسي والاغتصاب وهتك العذرية، بعدما تكشفت الحقيقة أثناء التحقيق من أن الفتاة كانت تخفي باتهام والدها علاقة محرمة مع شاب استمرت أكثر من أربعة أعوام.

وصُدم الوالد باتهام ابنته له بالتحرش الجنسي مرات عدة وضربها وهتك عذريتها، وطالبت أمام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتخليصها منه.

وبعد التحقيق في القضية وعرض الفتاة على المستشفى والقيام بالفحوص، أثبتت الفحوص الحيوية أن الفتاة بالفعل هُتكت عذريتها، وأثبتت سلبية العينات المرسلة، وعدم تطابقها مع والد الفتاة، وبإعادة التحقيق معها أفادت أن الشكوى التي تقدمت بها ضد والدها ليست صحيحة، وأنها تربطها علاقة مع شاب منذ أربعة أعوام تقريباً وكانت العلاقة هاتفية، وقبل عامين ركبت معه في سيارته، وذهبا إلى منزل جدته، وفعل بها الفاحشة ما أدى إلى إزالة بكارتها، واستمر هذا الوضع عاماً تقريباً، ثم انقطع عن اللقاء بها نحو أربعة أشهر، ثم عادت العلاقة مع بداية العام الدراسي الماضي.

وباستجواب المدعى عليه (الشاب) أقر بإقامة علاقة مع المدعى عليها الأولى، وأنه قام بفعل الفاحشة بها مرات عدة، وأنه هو المتسبب بفض بكارتها، وتم توجيه تهمة إقامة علاقة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية وفعل فاحشة الزنا بها مرات عدة.



مقتل سعوديين ينتميان إلى "القاعدة" في جنوب اليمن

أعلن مصدر عسكري يمني، أمس، مصرع عنصرين من تنظيم القاعدة في جنوب البلاد، يحملان الجنسية السعودية، في الوقت الذي حذر فيه الجيش اليمني من تسلل عناصر «القاعدة» إلى محافظات أخرى. وقال المصدر العسكري إن إبراهيم حماد وأحمد الحربي لقيا مصرعهما في العمليات العسكرية الدائرة في مديرية عزان بين الجيش اليمني مسنودا باللجان الشعبية المسلحة، في سياق المواجهات الدائرة في محافظة شبوة بجنوب شرقي البلاد. من ناحية أخرى، قال الخبير في شؤون الإرهاب وتنظيم القاعدة، سعيد عبيد الجمحي، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ومنذ العمليات العسكرية الجارية في جنوب البلاد في 29 أبريل (نيسان) الماضي، سمعنا الكثير عن قتلى (القاعدة) وعن تقدم الجيش، وكان هناك استبشار شعبي بهذه العمليات، إلا أن هناك الكثير من الضبابية، فبعد مرور وقت غير قصير هناك العديد من القتلى غير المعروفين». وأضاف الخبير الجمحي أن «هناك عدم وضوح في ما يتعلق بما أنجزه الجيش اليمني خلال هذه الحملة». ويفيد الخبير الجمحي بأن الضربات الجوية على مناطق شبوة تؤكد أن «القاعدة» ما زالت موجودة في تلك المنطقة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من عناصر وقيادات تنظيم القاعدة تم اعتقالهم في محافظات الحديدة، وإب، والبيضاء، وحضرموت، وغيرها من المحافظات. إلى ذلك، حذر الجيش اليمني المواطنين في عدة محافظات من تسلل عناصر تنظيم القاعدة إليها، بعد فرارهم من المناطق التي شن الجيش عليهم حربا في شبوة وأبين. وطالب المصدر العسكري في بيان صحافي أبناء محافظات البيضاء وإب ومأرب البيضاء بمنع تسلل العناصر الإرهابية التي فرت من مديرية المحفد محافظة أبين، ومن محافظة شبوة، إلى مدنها وقراها، وعزل هذه المحافظات. وأكد المصدر أن عملية الرصد والمطاردة لمسلحي «القاعدة» مستمرة حتى يتم تطهير كل المناطق التي يوجدون فيها.

إلى ذلك، أعلن قائد عسكري كبير سيطرة الجيش على مدينة عزان وضواحيها، حيث كانت تدور مواجهات عنيفة خلال الأسابيع الماضية، ضد المسلحين الذين كانوا يسيطرون على المدينة، بحسب المصادر العسكرية. وقال رئيس هيئة العمليات اللواء الركن الدكتور ناصر عبد ربه الطاهري إن عمليات التمشيط والملاحقة لا تزال مستمرة في محافظتي أبين وشبوة، حتى يتم القضاء على من تبقى من عناصر الإرهاب. فيما أفاد مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الرابعة بفرار مسلحي «القاعدة» إلى جبال آل فطحان وآل الربيز في محافظة أبين. وقال المصدر إن «هذه العناصر تقوم من وقت إلى آخر بمحاولة التسلل إلى بعض الطرقات». ودعا المواطنين إلى طرد المسلحين من مناطقهم وقراهم حتى لا تتعرض مناطقهم للضرر.

في سياق آخر، هددت هيئة الأركان العامة للجيش اليمني برد قاس على كل من يفجر أنابيب النفط أو أبراج الكهرباء، في محافظة مأرب شرق البلاد. وتتعرض أنابيب النفط والكهرباء لعمليات تفجير مستمرة من قبل مسلحين قبليين على خلفية مطالب مالية أو إطلاق سراح أقارب لهم في السجون اليمنية. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبد الباري الشميري قوله إن الوحدات العسكرية والأمنية في مأرب لن تسمح للإرهابيين والمخربين والخارجين عن القانون بأن يعبثوا بمقدرات الشعب اليمني، فيما أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي أنه سيجري الرد وبقوة على من يعتدي على المنشآت النفطية أو إعاقة إصلاح أنبوب النفط أو قطع الطرقات وإعاقة الإمدادات إلى العاصمة صنعاء. وقال إن «أبناء مأرب لن يقبلوا بمعاقبة الشعب من قبل شخص أو عدة أشخاص مهما كانت مطالبهم، باعتبار أن من لديه مطالب عليه التوجه إلى الدولة وجهات الاختصاص».





إخلاء سبيل مصاب بـ"كورونا".. بناء على طلبه

في الوقت الذي تجتهد فيه مديريات الشؤون الصحية بكافة مناطق المملكة، في التنبيه على أهمية عزل المرضى المصابين بـ"كورونا" والتحفظ عليهم احترازا من انتشار الفيروس، أخلت صحة نجران سبيل أحد المصابين بـ"الفيروس". وقال الناطق الإعلامي محسن الربيعان إن المريض الستيني غادر بناء على طلبه وتحت مسؤوليته، بعد أن شهدت حالته تحسنا ملحوظا.

أثارت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران حالة من الجدل في أوساط المجتمع والمتابعين لمستجدات فيروس "كورونا"، وذلك عندما سمحت لأحد المصابين بالفيروس بمغادرة أسوار مستشفى الملك خالد رغم إيجابية التحاليل وتأكيد إصابته.

"الوطن" خاطبت مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الصيدلي صالح المؤنس منذ أكثر من أسبوع حول كيفية السماح لحامل الفيروس بمغادرة المستشفى رغم إيجابية التحاليل التي أجريت له دون عزله لحين قضاء فترة علاجه اللازمة، وما إن كان هناك نظام يخول الجهات الصحية والأمنية بإجبار المريض المصاب على العزل في المستشفى لمكافحة انتشار الفيروس، ولكن دون رد.

وحصلت الصحيفة على الرد المطلوب منذ أيام عن طريق الناطق الإعلامي لوزارة الصحة بمنطقة نجران محسن الربيعان في رسالة كان مضمونها: أن المريض الذي يبلغ من العمر 65 سنة كان في حالة مستقرة وغادر بناء على طلبه، بحجة أن لديه موعدا في مدينة الملك فهد الطبية.

وسألت "الوطن" المتحدث باسم صحة المنطقة حول سلامة الإجراء والسماح للمريض بمغادرة المستشفى، خاصة أن وزارة الصحة تكافح الفيروس بشتى الوسائل، فاكتفى بالقول إن "استقرار حالة المريض هي ما استدعى مغادرته بناء على مسؤوليته".

من جهة أخرى، كشف التقصي المبدئي الذي أجراه فرع وزارة الزراعة بمنطقة حائل أمس، حول أسباب نفوق ٢٣ رأسا من الجمال، أن الأسباب تعود إلى تسممها بالعلف الذي تناولته يوم نفوقها. ودحض إعلان الفرع عن السبب، التكهنات التي راجت بأن أسباب النفوق قد تكون إصابة الجمال بفيروس "كورونا".

وصرح مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل المهندس سلمان الصوينع لـ"الوطن"، أنه تم تشكيل فريق بيطري، وأن غرفة العمليات بالإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة حائل استلمت في تمام الساعة العاشرة من صباح أمس بلاغا عن نفوق 23 من إبل أحد المواطنين، وتم على الفور مباشرة حالات النفوق والحالات المرضية والوقوف على الأسباب المؤدية للنفوق وسحب العينات اللازمة وتحليلها في المختبرات البيطرية بالزراعة، كما تم أخذ عينات من الأعلاف التي تتغذى عليها.

وأضاف المهندس الصوينع أن النتائج أظهرت أن النفوق كان بسبب تسمم غذائي جراء الأعلاف التي يستخدمها صاحب الإبل، مبينا أنه تم توجيه صاحب الإبل للطرق السليمة، كما أعطي الإرشادات البيطرية الصحيحة والعلاج لأي حالات تظهر تفاديا للنفوق.

وعلاوة على المملكة، سجلت حالات إصابة في الأردن ومصر ولبنان والامارات والولايات المتحدة وهولندا، إلا أن غالبية المصابين سافروا إلى المملكة أو عملوا فيها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي بعد اجتماع طارئ حول كورونا أن لا ضرورة لإعلان حالة "طوارئ صحية عامة شاملة"، في غياب أدلة حول انتقال الفيروس بين البشر.

واكدت المنظمة ان لجنة الطوارئ التي عقدت اجتماعها الرابع حول هذا المرض، اعتبرت "أن خطورة الوضع ارتفعت قياسا على تأثيرها على الصحة العامة". ولفتت اللجنة إلى الارتفاع الكبير لعدد الحالات وضعف التدابير الوقائية والسيطرة على انتقال العدوى. وليس هناك حاليا أي لقاح ضد هذا الفيروس، ولكن وزارة الصحة طلبت تعاون خمس شركات لإنتاج الأدوية لإيجاد لقاح ضده. في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 9 حالات مصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية، فيما تماثل للشفاء حالة واحدة وبلغ إجمالي الوفيات 5 حالات. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين إلى 529 من بينهم 168 متوفى.

وسُجلت حالتان في الرياض، أما في جدة فسجلت الوزارة إصابة 3 أشخاص، ومثلها في المدينة المنورة، فيما كان نصيب العاصمة المقدسة إصابة واحدة.

وقالت الوزارة إن الوفيات الخمس التي سجلتها أمس حدثت في جدة بمجموع 3 وفيات ووفاة في الرياض ومثلها في المدينة المنورة.

"الثروة الحيوانية": لا علاقة لـ"الإبل" بالفيروس