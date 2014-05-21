يمنية تزوجت من سعودي ..فانتحرت

انتحرت يمنية بعدما تزوجت من سعودي يكبرها سناً، تفاصيل تلك الحادثة سلطت الصحف الضوء عليها في عددها الصادر صباح اليوم، كما تناولت قصة حبس أم لولدها داخل قفص، إضافة إلى حسابات تويتر المشبوهها.

وفاة زوجة إثر محاولتها الإنتحار في أبها

باءت محاولات قسم الطوارئ والعناية المركزة بمستشفى عسير من إسعاف الفتاة غدير ذات 17 عاما بعد وصولها للمستشفى وهي في الرمق الأخير إثر تعرضها للشنق ليلة أمس ، حيث توفيت صباح اليوم .

وأكد مساعد الناطق الإعلامي باسم شرطة عسير، النقيب محمد الشهراني، أن شرطة منطقة عسير تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة فتاة (شنقا) في حي ذرة بأبها. وقال "الشهراني " أن مركز العمليات بشرطة عسير تلقى بلاغاً يفيد بحدوث حالة اختناق لامرأة متزوجة تبلغ من العمر 17 عاماً". وأضاف: "بعد الانتقال إلى الموقع تبين أنها تعرضت للشنق بربط الحبال في مروحة"، وأردف: "نقلت الفتاة إلى مستشفى عسير المركزي لتلقي العلاج لكنها توفيت اليوم".وأشار "الشهراني" إلى تحويل القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق ومعرفة الملابسات.

وأكدت مصادر خاصة أن الفتاة التي توفيت صباح اليوم كانت تتعرض لعنف أسري وهي يتيمة وتحمل الجنسية اليمنية ومتزوجة من رجل سعودي يكبرها سناً وكانت تشكو باستمرار من تعرضها للعنف الأسري".

وفي إتصال هاتفي "للرياض" مع والدتها أتهمت زوج أبنتها بأنه المتسبب بوفاتها ، وأنه يقوم بتهديدها ، وناشدت بقولها أوجه خطابي إلى خادم الحرمين الشريفين بأخذ حقي وحق غدير من هذا الزوج الذي تزوج ب 6 نساء قبلها ولديه 8 من الأبناء، وأنا أطالب بحق ابنتي اليتيمة فوالدها قد جعلها وإخوتها في ذمتي.

www.alriyadh.com/937396

"الأمل".. يخرج مريضا من "قفص" والدته

نجح فريق طبي في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، بإقناع أسرة مريض نفسي بإخراجه من القفص الذي وضعته فيه والدته في المنزل، نتيجة اعتقادها الخاطئ بأن ذلك يسهم في حمايته، والآخرين من الأذى.

وقال رئيس قسم الطب المنزلي الأخصائي الاجتماعي فهد السبر، "إن وضع العائلة مريضها في قفص نموذج للنظرة السلبية والفهم الخاطئ، لطبيعة المرض النفسي، والاعتقاد بعدم إمكانية علاج المرضى به". وأضاف "بعد فشل عدد من المحاولات استطاع الفريق أخيرا إقناع الأسرة بإخراج مريضها من القفص الحديدي، لاستقرار حالته، وبعدما شاهدت جدوى الرعاية المقدمة له، وبدأ المريض ممارسة حياته بشكل أفضل".

وعن خدمة الطب المنزلي التي يقدمها المجمع قال السبر: "إنها عبارة عن برنامج يطلع بتقديم الرعاية الطبية، والتمريضية، والاجتماعية للمرضى النفسيين في منازلهم عبر فرق متخصصة في المجال النفسي، حيث تضاهي الخدمة ما يقدم داخل المجمع للمرضى المنومين. وأكد أن الخدمة تقدم للمرضى المستقرة حالاتهم، والذين تم إقرار خروجهم، حيث يقوم الفريق بمتابعتهم بشكل مستمر للحفاظ على استقرارهم، كما يخدم المرضى الذين لا يستطيعون الحضور للمجمع بسبب ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس قسم الطب المنزلي إلى أن البرنامج أسهم في التقليل من حدة إشكالية قلة عدد الأسرة مقابل الزيادة الكبيرة في المراجعين، مبينا أن عدد المستفيدين من البرنامج وصل حتى النصف الأول من هذا العام إلى 445 مريضا ومريضة يعانون من أمراض واضطرابات نفسية مختلفة.

وأوضح أن البرنامج نجح في تغيير عدد من المفاهيم المغلوطة لدى بعض الأسر، وحل المشاكل التي تواجه المرضى نتيجة ذلك، والتي كانت تمثل عائقا في تجاوبهم مع العلاج.

www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx

«الداخلية» :نصف مليون حساب مشبوه على «تويتر» .. ولا حسابات لدينا

أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الوزارة «رصدت أكثر من نصف مليون حساب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تعمل من خارج المملكة، وتناقش القضايا الأمنية فيها»، وأشار إلى أنه «ليس من المستغرب أن تقوم هذه الحسابات باستهداف المجتمع السعودي والتشويش عليه، بحجة أنها تعمل وتدار من وزارة الداخلية»، نافياً بشدة وجود حسابات للوزارة على مواقع التواصل، كما استبعد التوجه لحظر أو حجب «الإنترنت» داخل المملكة.

وحذر التركي في محاضرة ليل أول من أمس بعنوان «الحس الأمني والحماية الشخصية من المؤثرات الخارجية»، من الانسياق خلف الإشاعات التي تروجها جهات مشبوهة، مشيراً إلى أن «الهدف الأول منها هو التشويش على المواطنين». وذكر أن المجتمعات أصبحت «تواجه تحديات بالغة جراء التطور التقني الكبير الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي، التي مكنت الإنسان من تجاوز حدود بيئته الاجتماعية بالحصول على المعلومات، والتواصل مع الآخرين، والتعرف على القيم والثقافات المختلفة. كما أسهمت هذه الوسائل في اختراق خصوصية المكان، وتعريض المجتمعات لأفكار وثقافات متعددة ومتنوعة، تهدف إلى عزل أبناء المجتمع وأفراد الأسرة الواحدة عن بعضهم».

alhayat.com/Articles/2502912/-الداخلية---نصف-مليون-حساب-مشبوه-على--تويتر-----ولا-حسابات-لدينا

«التربية» تستبق المعارضة المحتملة لـ«رياضة البنات» بـ«مقرر نظري»

استبقت وزارة التربية والتعليم أية معارضة محتملة لإقرار الرياضة البدنية في مدارس البنات بطرح مناهج لا تتضمن في نسختها الأولى تدريبات رياضية، ولكن دروسٌ نظريةٌ حولها. ويترقّب الوسط التعليمي الأسبوع المقبل تسلم مقررات النظام الفصلي لطلبة الثانوية العامة، وبينها مقرر «التربية الصحية والنسوية للبنات». وأكدت مسؤولات في القطاع التربوي لـ«الحياة» أن «الكتاب لا يتعلق بالرياضة، وإنما بكيفية الحفاظ على الصحة العامة، ويهتم بالتربية البدنية والصحية».

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم أن وزيرها الأمير خالد الفيصل «وافق على كتاب التربية الصحية والبدنية للبنين، وكتاب التربية الصحية والنسوية للبنات ضمن الخطة الجديدة للمقررات». وأوضحت أن «المقرر لا يتعلق بالرياضة بمفهومها العام، وإنما يتناول أبرز الأساليب الصحية التي تهمّ المرأة في حياتها العامة، واعتُمِدَ من الوزارة، ولا يزال القرار داخلياً، ولم يعمم على إدارات ومكاتب التربية والتعليم، إلا أنه تم وضع المقررات على قرص مضغوط لبدء التدريب، وإعداد الكوادر التعليمية التي ستُقدم المنهج». وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد لـ«الحياة» أنه «لم يتم بت الموضوع، ولم يصدر قرار من الوزارة حول اعتماد كتابي التربية البدنية للبنين والصحية للبنات، علماً بأنه تم اعتماده للبنين في النظام الفصلي»، فيما تم «تدريب مشرفات تربويات على المنهج الذي يوضح كيفية التخلص من السمنة والحفاظ على الوزن المناسب في عمر باكر، وغيرها من الشؤون التي تهمُّ الفتاة حفاظاً على رشاقتها».

alhayat.com/Articles/2502829/-التربية--تستبق-المعارضة-المحتملة-لـ-رياضة-البنات--بـ-مقرر-نظري-