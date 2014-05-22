آل خليفة: الأزمة مع قطر لم تُحل

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة إن الأزمة الخليجية مع قطر «لم تحل حتى الآن»، وذلك بحسب مانقلت الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم عن الوزير البحريني، كما تناولت الصحف تصريح وزير الخارجية الهولندي حول تصرفات فيلدرز ضد السعودية، إضافة إلى تفاصيل مقتل الفتاة غدير.

آل خليفة لـ«الحياة»: الأزمة مع قطر لم تُحل... ويوسف بن علوي: انتهت

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة لـ«الحياة» إن الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى «لم تحل حتى الآن»، غير أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي أكد لـ«الحياة» أن الأزمة بالنسبة إلى بلاده «انتهت، ولم يعد هناك شيء»، مشيراً إلى أن «مسقط كانت عضواً في اللجنة الخاصة بتسوية الخلافات الخليجية».

وتحدث الوزيران الخليجيان لـ«الحياة» على هامش مشاركتهما في المنتدى العربي للتعاون مع دول آسيا وأذربيجان الذي استضافته الرياض الأسبوع الماضي. وقال آل خليفة إن الأزمة مع قطر لم تنتهِ حتى الآن كما تردد، وإن اللجنة الخليجية الخاصة بتسوية الخلافات لا تزال تعمل، من دون أن يعطي موعداً محدداً لانتهاء أعمالها. وقال الوزير العُماني ابن علوي، رداً على سؤال لـ«الحياة»، إن الأزمة الخليجية بالنسبة إلى بلاده «انتهت، ولم يعد هناك شيء».

وفي ظل التباين إزاء فرص حل الأزمة الخليجية، وجّهت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدعوة إلى حفلة ذكرى إنشاء الأمانة قبل 33 عاماً، والتي ستقام في العاصمة السعودية (الرياض) الإثنين المقبل، فيما أكدت مصادر خليجية لـ«الحياة» أمس، أنه حتى الآن «لم يتم تحديد موعد القمة التشاورية المقرر عقدها الأسبوع المقبل في الرياض».



alhayat.com/Articles/2528381/آل-خليفة-لـ-الحياة---الأزمة-مع-قطر-لم-تُحل----ويوسف-بن-علوي--انتهت

وزير خارجية هولندا: تصرفات فيلدرز ضد السعودية تشبه «المراهقين»

قال وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمانز أمس (الأربعاء) إنه قد يتوجه إلى السعودية، في مسعى لتهدئة غضب الرياض حيال الرسائل المعادية للمسلمين التي ينشرها النائب البرلماني المثير للفتن جيرت فيلدرز. وأبلغ تيمرمانز الصحافيين في البرلمان الهولندي بأنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السعودية ستفرض عقوبات على الشركات الهولندية نظير تصرفات فيلدرز التي وصفها بأنها تصرف نائب برلماني «مراهق».

وأدلى الوزير الهولندي بتلك التصريحات بعد بضع ساعات من إشارة وكالة الأنباء السعودية إلى أنه سيتم حرمان الشركات الهولندية مستقبلاً من الحصول على عقود في المملكة الغنية بالنفط. وكان فيلدرز أثار غضب السلطات السعودية بقيامه بتوزيع ملصقات على مؤيديه تحرف الشهادتين المثبتتين على العلم السعودي. ويحمل العلم السعودي شهادة «ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله». ويعرض فيلدرز علماً سعودياً في موقع بارز على موقعه الإلكتروني السياسي كُتبت عليه باللغة العربية: «الإسلام كذبة، ومحمد مجرم، والقرآن هو سُم». وقال الوزير تيمرمانز إنه ناقش هذه المشكلة بشكل خاص مع السلطات السعودية على مدى أشهر، لكنه اضطر إلى التحدث علناً الآن بسبب الأنباء المتعلقة بعقوبات وشيكة ضد هولندا. وكان فيلدرز بدأ توزيع تلك الملصقات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وذكر وزير الخارجية الهولندي أنه شدد في اتصالاته بالسلطات السعودية على أن «هولندا توجد فيها حرية تعبير، لكن موقف فيلدرز في هذه القضية - تعمّده إهانة الآخرين من خلال تلاعبه بعلم - لا تشاركه فيه الحكومة الهولندية مطلقاً بأي شكل».

وقال تيمرمانز إن ديبلوماسياً رفيعاً سيتوجه الأسبوع المقبل من أمستردام إلى الرياض لشرح الموقف الهولندي. وذكر أنه يعتزم زيارة الرياض لاحقاً لتعزيز تلك الرسالة. وقال وزير الخارجية الهولندي إنه يأمل بأن «يتفهم السعوديون أنه ينبغي ألا يجعلوا بلداً بأكمله يدفع ثمن تصرفات مراهقة لمشرَّع وحيد».

وكانت أنباء صحافية أشارت (الثلثاء) إلى أن العقوبات المزمعة ستشمل منع شركتي «رويال وتش شل» و«يونيليغر» وشركات أخرى تعمل في السعودية من الحصول على عقود جديدة، وفرض قيود على تأشيرات زيارة رجال الأعمال الهولنديين، وإلغاء البعثات التجارية بين البلدين.

alhayat.com/Articles/2528382/وزير-خارجية-هولندا--تصرفات-فيلدرز-ضد-السعودية-تشبه--المراهقين-

6 سعوديين يفوزون بلقب أفضل مغردي العرب على «تويتر»

أعلن فوز ستة سعوديين وأربعة كويتيين في مسابقة تدوين لاختيار أفضل المغردين العرب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتدوين المصغر.

وفاز حساب السعودي أحمد العضيب بالجائزة في مجال الثقافة واللغة، ويعنى بتقديم معلومات عن اللغة العربية والشعر وقواعد النحو المختلفة، كما فاز من السعودية أيضاً خالد النمر في مجال الصحة، ويقدم معلومات طبية متنوعة خاصة في ما يتعلق بأمراض القلب والشرايين، وكذلك فاز طارق الحبيب في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس، إذ يعرض الحبيب معلومات نفسية، ويقدم الإرشادات لمتابعيه في مجال الصحة النفسية، وفاز السعودي عبدالعزيز الأحمد الذي يصل عدد متابعيه إلى أكثر من 107 آلاف شخص، ويقدم النصح والإرشاد في مجال التنمية البشرية والعلوم الاجتماعية. وكان من بين الفائزين في مسابقة «تدوين» أيضاً السعودي عبداللطيف الحجيري صاحب حساب معلومات سياحية «ترافلر بيديا» الذي يقدم لمتابعيه معلومات عن أفضل الأماكن السياحية، إضافة إلى فوز حساب السعودي محمد المقبل الذي يعرض معلومات في مجال طب الأطفال وصحتهم وأساليب رعايتهم.

ومن الكويت فاز جاسم المطوع في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس، وحساب الكويتي خالد الطيب الذي يقدم معلومات عن الأعشاب ووسائل الطب البديل في مجال الصحة، ونال الجائزة مبارك فضل العمير من الكويت صاحب حساب القاموس، ويعنى الحساب بتقديم شرح لمعاني كلمات اللغة العربية، كما فاز راشد السهل من الكويت في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس. وتصل القيمة الإجمالية لمسابقة «تدوين» إلى 50 ألف دولار ومنحت لـ10 فائزين يحصل كل منهم على خمسة آلاف دولار

www.alhayat.com/Articles/2532186

والدة غدير: ابنتي قتلت ولم تنتحر

فندت والدة »أم عبدالرحمن« أن تكون ابنتها الراحلة »غدير« البالغة من العمر 16 عاما أقدمت على الانتحار كما أشيع في وسائل إعلام، وقالت لـ»مكة« لا أستبعد أن تكون غدير قد قتلت بسبب زوجها الذي أذاقها أصناف العذاب على مدى قرابة سنة وسبعة أشهر، قضتها معه زوجة مجردة من جميع الحقوق، وتعرضت فيها لأنواع الذل والتعنيف.

وعن تفاصيل الحادثة ذكرت والدة غدير أن ابنتها خرجت من منزل زوجها قبل يومين مشيا على قدميها أثناء وجود زوجها في عمله، وفي الطريق نقلتها سيدة معها في سيارتها إلى منزلنا، مشيرة إلى أنها اتصلت بزوج ابنتها لتخبره أن زوجته موجودة لديها، وبالتنسيق مع الزوج حضر بعد انصرافه من العمل إلى منزل خالة غدير، حيث كانت موجودة هي ووالدتها وإخوتها، وجرت محاولات عديدة لإصلاح الإشكال الحاصل بين الزوج وزوجته، وبالفعل غادرت غدير المنزل برفقة زوجها ترافقهما أختها الصغرى منار، وبعد الوصول إلى المنزل طلب الزوج من أخت زوجته الحديث معها ومعرفة ما يدور في خاطرها، فعادت لتبلغه رغبتها في الطلاق، ليشتد غضبه وينهال بالضرب على زوجته.

وأضافت أم عبدالرحمن أن محاولات منار لمنع الزوج من الاعتداء على أختها التي فقدت الوعي من شدة الضرب باءت بالفشل، وبقيت على هذه الحالة حتى صبيحة اليوم التالي، ثم أعاد الزوج أخت الضحية بسيارته إلى المنزل، وهي منهارة وفي حالة سيئة جدا.

وأردفت: كنت أحاول التواصل مع الشرطة ومع ابنتي لمعرفة ما حدث لها، ولكنني من هول الصدمة لم أتمكن من ذلك، وفجأة إذا بالزوج يتصل ليبلغني بأن ابنتي شنقت نفسها، وأنها على وشك الهلاك، فتوجهت فوراً لمنزل أسرة زوجي الذي يعيش فيه، وإذا بابنتي ملقاة على الأرض وحول رقبتها منشفة استحمام وتظهر على جسمها آثار الضرب والتعذيب، ثم نقلتها فرقة إسعافية للمستشفى وبقيت حتى الثانية فجرا ولفظت أنفاسها الأخيرة أمامي.

وبسؤال لـ«مكة» عن الحالة الاجتماعية التي تعيشها مع بناتها الثلاث وابنها الوحيد قالت أم عبدالرحمن: توفي زوجي وترك لي ثلاث بنات وطفلا، وأخذت أسرة الزوج الأطفال مني قسرا وزوجوا ابنتي غدير دون علمي بشخص كبير في السن، وهي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها، وأصغر أولاده الآن يبلغ 16 سنة تقريبا، مؤكدة أنها طيلة سنوات حرمت من أبنائها وتم التفرقة بينها وبينهم، ويتم تهديدها بين الفينة والأخرى بالترحيل والإبعاد من البلد لأنها لا تمتلك إثباتا بأنها سعودية سوى مشهد من مركز مربة التابع لمحافظة الدرب.

من جهته أوضح مساعد الناطق الإعلامي باسم شرطة عسير، النقيب محمد الشهراني، أن شرطة المنطقة تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات وفاة فتاة شنقا في حي ذرة بأبها، وقال: مركز العمليات تلقى بلاغا يفيد بحدوث حالة اختناق لامرأة متزوجة تبلغ من العمر 17 عاما.

وأضاف: «بعد الانتقال إلى الموقع تبين أنها تعرضت للشنق بربط حبل في مروحة»، وأردف: «نقلت الفتاة إلى مستشفى عسير المركزي لتلقي العلاج لكنها توفيت»، وأشار إلى تحويل القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق لمعرفة الملابسات، علما بأن التحقيقات جارية إلى الآن وخاصة مع المشتبه بهم، وألمح إلى أنه لم يتم ضبط أحد إلا بعد أن تكتمل التحقيقات في هذه القضية.

يذكر أن تقريرا صادرا عن هيئة حقوق الإنسان أكد تضاعف نسبة شكاوى العنف الأسري في السعودية عام 1434 مقارنة بالعام السابق له، وكان أغلبها تعنيف أطفال ونساء، وارتفاع نسبة الجرائم مقارنة بالسنوات التي سبقتها، ففي التقرير سجلت 576 قضية تعنيف ضد المرأة والطفل، وأن هيئة حقوق الإنسان سجلت هذا الرقم في كافة فروعها في السعودية العام الماضي مقارنة بـ292 شكوى في 1433، علما أن هذا الرقم ورد في الهيئة وليس ما تتلقاه المحاكم والجهات المعنية.

www.makkahnewspaper.com/makkahNews/loacal/47615#.U32NhrjpeM8

أسرة الطفل عبدالله تكشف تفاصيل قتله

كشف لـ«عكاظ» مصدر مطلع، تفاصيل وحيثيات جريمة قتل الطفل عبدالله على أيدي خادمتين أندونيسية وسيرلانكية تعملان في منزل الأسرة، مشيرا إلى أن والدته اتجهت صباح أول من أمس، لغرفته بالدور العلوي لإيقاظه للذهاب إلى المدرسة وحضور الاختبار التحصيلي في الصف السادس الابتدائي، إلا أنها لم تجده في غرفته.

وذكر أن الأم بدأت البحث عنه بمساعدة جميع أفراد الأسرة والخادمتين، حتى وجدوه في كيس نفايات داخل الملحق، وتبين أنه قتل بعد قطع الأوردة باليدين ونحر الوريد بالعنق وطعنات بالسر و6 طعنات بالقلب ووضع الطفل داخل الكيس بعد تغسيل الجثة وتغيير ملابسه تماما تمهيدا لإلقائه خارج المنزل، كما وجدت ملابسه الملطخة بالدماء مع سكينتين فوق سطح المنزل، وهو ما كشفته التحقيقات الأمنية الأولية مع الخادمتين.

وكان الطفل عبدالله هادئ ولم يسبق أن حدث بينه وبين الخادمتين أي مشكلة. وأوضح المصدر، أنه عند حضور الجهات الأمنية للمنزل جرى التحفظ على الجانيتين وإيداع الجثة بثلاجة الموتى لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وكشف المصدر أنه لم يتم بعد تحديد موعد الصلاة على الطفل عبدالله ودفنه.

وأشار إلى أن الخادمتين إحداهما أندونيسية وتعيش مع الأسرة منذ 5 سنوات وكانت على وجه السفر، حيث قدمت لها الأسرة هدايا وراتب 6 أشهر وتملك وقت الحادثة ما يفوق 25 ألف ريال، ووجدت الشرطة معها أغراضا مسروقة من الأسرة، والخادمة الثانية سيريلانكية وهي جديدة عند الأسرة وكانت تتعلم من الأخرى ولم يظهر عليها أي عنف أو حركات مستنكرة منذ قدومها.



www.okaz.com.sa/new/Issues/20140522/Con20140522701032.htm

التربية تكشف عن تعثر 498 مشروعا تعليميا.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أهم الأسباب التي أدت لتعثر أو تأخر 498 مشروعاً من جملة مشاريعها في كافة مناطق ومحافظات المملكة، إذ أرجع ذلك التعثر والتأخر لسببين رئيسين هما مقاول المشروع والعمالة، مؤكداً أن الوزارة وضعت آلية موحدة لمعالجة التعثر، وفرضتها على الإدارات، ومنحتها صلاحية مطلقة للتعامل مع عقود المشاريع التعليمية والمدرسية المبرمة مع المقاولين، نتيجة تعثر العديد من المشاريع التعليمية في مختلف المناطق بسبب الإخلال الواضح من بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية.

وفوضت الوزارة إداراتها التعليمية بأحقية سحب أي مشروع من المقاولين المماطلين والمتأخرين في تسليم المشاريع وفق لائحة العقود المبرمة، بعد توجيه الإنذارات النظامية، ولجأت التربية لهذا الخيار بعد أن لاحظت تلاعبا واضحا من بعض المقاولين في تسليم المشاريع، ما ترتب عليه تأخير في درجة الاستفادة منها، وكذلك إعطاء إدارات التعليم الصيغة النظامية والقانونية النافذة للتعامل مع هذه المشاريع المتعثرة بسرعة سحبها من المقاولين.

وأكدت الوزارة أحقيتها في سحب المشروع الذي يظهر الخلل في مراحله أو مخالفته المواصفات التي تسيء لمستوى التنفيذ، وسحب المشروع من المقاول الذي لم يظهر تجاوبه، بإزالة الأعمال المخالفة أو التأخير في تنفيذ المشروع عن البرنامج الزمني المعتمد، أو التسبب في تعطيل العمل وإيقافه بما يعود بالضرر على المشروع وتعطيل مصالح الوزارة في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

وألمحت الوزارة إلى أن آلية سحب المشاريع وأحقيتها تتماشى مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واتباع لوائحها النظامية، ووحدت إجراءاتها الإدارية والفنية في التعامل مع المشاريع المتعثرة، ومن ذلك أنه في حال إخلال المقاول بالتزاماته حسب العقد المبرم يخطر خطيا من قبل إدارة التربية والتعليم كإنذار أولي يوضح به صورة الإخلال وضرورة التصحيح خلال 15 يوماً، وعليه خلال تلك المدة التجاوب خطيا والإفصاح عن تجاوبه بإزالة المخالفة، وتقديم جدول زمني لإزالتها إن لزم الأمر، وفي حالة عدم تجاوبه خلال 15 يوما يخاطب كتابيا من قبل الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بإنذار ثان، ويشار فيه إلى ما أشير في الأول واستدعاء المقاول لأخذ التعهدات اللازمة وإعطائه المهلة المقررة بـ 15 يوما للتصحيح، وفي حال عدم التجاوب يخاطب من قبل الوزارة مباشرة بإنذار نهائي، ويمنح فرصة أخرى مدتها 15 يوما، وفي حال مماطلته تتولى الوزارة سحب المشروع مباشرة عن طريق لجنة مخصصة لفحص العروض تضع توصياتها في هذا الغرض، ويتم إشعار وكالة الوزارة للشؤون العمالية في وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية - وكالة تصنيف المقاولين- ووزارة المالية لجنة النظر، ببلاغات الغش والتحايل وقرارات سحب العمل.

وألزمت الوزارة إداراتها بضرورة إبلاغ المقاول بقرار السحب في وقت محدد لا يتجاوز 15 يوماً والتوقيع على محضر السحب وأحقيتها في التحفظ على كل الموجودات في المواقع من مواد وبناء ومعدات والحجز عليها وتأمين حراسة دائمة.

وطلبت في ظل قرار السحب تشكيل لجنة بالاستعانة بمكتب قانوني ومعماري تتولى عملية حصر الأعمال المنجزة من المشروع بحضور المقاول، وإذا لم يحضر تسقط أحقيته في الاعتراض. كما منحت إدارة التربية والتعليم فرصة التعاقد مع شركات ومؤسسات تحسن التعامل مع الإدارة لتنفيذ المشروع المسحوب والمتعثر مع أخذ ضمان مقداره خمسة في المائة من قيمة الأعمال المطلوب إكمالها.

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