سجن امرأة ساندت زوجها في إقامة علاقة محرمة مع فتاة

سلطت الصحف في عددها الصادر، صباح اليوم، الضوء على الحكم بسجن امرأة ساندت زوجها في إقامة علاقة محرمة مع فتاة بمدينة جدة، كما تطرقت إلى وظائف جديدة للمبتعثين في أميركا.

علاقة مشبوهة بين أحمد وزينة برعاية الزوجة



قضت المحكمة الجزائية في جدة في حكم ابتدائي على طبيب عربي مزيف بالسجن 10 أشهر و150 جلدة بعد إدانته بإقامة علاقة مع فتاة عربية وسرقة سيارة والدها. كما قضى الحكم بسجن زوجته التي ساعدته على ذلك شهرا واحدا بتهمة النصب والاحتيال. وأمرت المحكمة بمثول الفتاة التي تورطت في العلاقة مع المتهم الى القضاء لمحاكمتها بتهمة إقامة علاقة غير شرعية مع المتهم ومساعدته في سرقة سيارة والدها.

كما يواجه الطبيب المزيف دعوى مستقلة أمام ديوان المظالم لمحاكمته في تهمة العمل في مستشفيات بجدة بشهادات مزورة. وقرر المحكومان وكذلك المدعي العام عدم القناعة بالحكم وطلبوا رفع المعاملة الى محكمة الاستئناف وفق لائحة اعتراضية تقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمهم نسخة من الحكم وفي حال انتهاء المدة ولم يقدموا اعتراضهم سقط حقهم في الاعتراض.

www.okaz.com.sa/24x7/articles/article13234.html

جامعة الملك خالد تخصص 208 وظائف للمبتعثين في أميركا

أعلنت جامعة الملك خالد في أبها طرحها 208 وظائف أستاذ مساعد ومحاضر ومعيد في معرض «يوم المهنة» السبت المقبل، الذي تشارك فيه الجامعة وتنظمه الملحقية الثقافية السعودية في أميركا.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن الداود في بيان صحافي أمس، أن إقامة المعرض يأتي مصاحباً لحفلة تخريج الدفعة السابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالولايات المتحدة الأميركية،

alhayat.com/Articles/2551599/جامعة-الملك-خالد-تخصص-208-وظائف-للمبتعثين-في-أميركا

أمن الدواسر يحبط محاولة تهريب إثيوبيين

ضيقت دوريات أمن وادي الدواسر الخناق على أحد المهربين بين الكثبان الرملية بطريق الدعلية الصحراوي واستوقفته بالقوة بعد محاولته الهرب.

وبعد تفتيش السيارة عثر على سبعة من مجهولي الهوية ثلاثة جال وثلاث نساء وطفل رضيع يبلغ من العمر (سنتين) جميعهم من الجنسية الأثيوبية.

وجاءت عملية ضبط المهرب أثناء قيام دوريات وادي الدواسر الفرق السرية والمساندة بعملها وعمل الكمائن في الأماكن المشبوهة وعند التمركز علي طريق الدعلية الصحراوي حيث رصدت سيارة من نوع سكويا وعند محاولة إيقافه قام بالهروب وتم متابعته وتضييق الخناق عليه بين الكثبان الرملية حتى تم إيقافه والقبض عليه بالقوة واتضح أن السيارة من نوع اسكويا اللون بيج موديل 2013 وعثر داخل السيارة على سبعة من مجهولي الهوية ثلاثة رجال وثلاث نساء وطفل رضيع يبلغ من العمر (سنتين) وجميعهم من الجنسية الأثيوبيه واتضح أن صاحب السيارة من مهربي مجهولي الهوية وجرى تسليمهم لشرطة وادي الدواسر لاستكمال التحقيق معهم.

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العثور على "لقيط" بمجرى وادي حنيفة

باشرت دوريات الأمن فجر أول أمس العثور على جثة طفل حديث الولادة بمجرى وادي حنيفة جنوب الرياض.

وكانت غرفة العمليات بدوريات أمن الرياض قد تلقت بلاغا عن عثور أحد المارة على جثة طفل حديث الولادة على حافة مجرى وادي حنيفة جنوب الرياض وعلى الفور باشرت فرق من دوريات الأمن والهلال الأحمر البلاغ وتم التحفظ على الجثة وسلم ملف القضية لمركز شرطة منفوحة بشرطة منطقة الرياض لمتابعة سير القضية وربطها ببعض البلاغات المقيدة بمثل تلك القضايا.



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