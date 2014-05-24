ضرب زوجة دبلوماسي سعودي

الاعتداء على زوجة دبلوماسي سعودي بالضرب، هو أبرز عناوين الصحف، في عددها الصادر صباح اليوم، التي تناولت عبر طيات صفحاتها، قصة رفض خادمات عن العمل، وأيضاً حقيقة دوي انفجار تبوك، ومحاولة هروب نزيلين من سجن بيشة.

اتهامات سعودية لمخابرات الفلبين بانتهاك "الحصانة"

قدمت السفارة السعودية في مانيلا احتجاجا رسميا لدى وزارة الخارجية الفلبينية على "الاعتقال التعسفي المنتهك لقواعد الدبلوماسية" لأحد أفراد البعثة الدبلوماسية السعودية وزوجته من قبل جهاز المخابرات الذي أطلق سراحهما لاحقا.

وأبلغ "الوطن" مصدر رفيع في السفارة السعودية، أنه تمت مخاطبة الخارجية الفلبينية عن سبب انتهاك المخابرات للحصانة الدبلوماسية واعتقالها لأحد أفراد البعثة وزوجته بعد ضربها بما ينافي الاتفاقيات الدبلوماسية وأبرزها اتفاقية فيينا.

وبينما اتهمت المخابرات الدبلوماسي بـ"الاتجار بالبشر"، علق المصدر قائلا "المخابرات تصر على التهمة، وإن ثبتت فسيتم ترحيله".

وتعود القضية إلى نحو 10 أيام مضت، وذلك عقب اعتقال المخابرات الفلبينية للدبلوماسي وزوجته أمام أطفالهما، وأطلق سراحهما عقب ساعات بعد تدخل السفارة. وعن الوضع الصحي لزوجة الدبلوماسي، قال المصدر إنها "تلقت العلاج بأحد المستشفيات لإصابتها بكدمات ناتجة عن الاعتداء عليها بالضرب".

www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx

إحباط هروب نزيلين من سجن بيشة



أحبط رجال الأمن في سجن بيشة الليلة هروب اثنين من نزلاء السجن ، وأوضح الناطق الإعلامي المكلف لسجون عسير النقيب جلوي القحطاني أن سجين سعودي وآخر يمني حاولا الهرب خارج السجن ، وتم كشف العملية قبل مغادرتهما محيط السجن ، وتم القبض عليهما وإيداعهما السجن فيما فتحت إدارة السجن ملفا للتحقيق في هذه الحادثة .

www.okaz.com.sa/24x7/articles/article13271.html

شرطة الرياض تتحفظ على (81) خادمة لرفضهن العمل

تحفظ المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض على أكثر من (81) عاملة منزلية من مختلف الجنسيات بعد رفضهن للعمل لدى كفلائهن فور وصلوهن للمملكة.

وجاءت عملية التحفظ على العاملات المنزليات إنفاذاً لتوجيهات مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال حفاظاً على حقوق المواطنين والمواطنات جراء تكبدهم خسائر مالية كبيرة من استقدام تلك العاملات وفق شروط تستوجب على العاملة المنزلية التقيد بتنفيذها لدى رب العمل ومنها استيفاء المدة النظامية وتنفيذ شروط العمل المدونة بالعقد بين الطريفين.

ويترأس مدير المركز الأمني لشؤون العقيد عبدالرحمن الجريد لجنة بهذا الخصوص لتسوية الخلافات بين الطرفين قبل إحالة قضاياهن للجنة تسوية الخلافات العمالية بمكتب العمل بالرياض، ونجح المركز الأمني لشؤون الخدم بشرطة منطقة الرياض في تسوية الخلافات بين العاملات المنزليات والكفلاء من خلال التنسيق مع مندوبي تلك السفارات لإقناع العاملات بالعودة للعمل واستكمال الشروط المبرمة بالعقد أو نقل خدماتهن لكفلاء آخرين أو من خلال إعادة تكاليف استقدامهن للمواطنين والمواطنات.



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تبوك تستفيق على دوي انفجارات الفجر

دوت انفجارات سمعت على نطاق واسع في مدينة تبوك فجر أمس، إثر احتراق محطة جديدة لتوليد الكهرباء كانت تحت التشغيل التجريبي. وسيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق اندلع في محطة التوليد بحي كريم جنوب مدينة تبوك، وذلك بعد اشتعال عدد من الآليات الخاصة بالتشغيل، والتي تم تركيبها منذ شهرين، لخدمة عدد من المواقع في الأحياء الجنوبية للمدينة، لكنها كانت في مرحلة التجريب ولم تدخل بعد في الخدمة.

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