محاكمة 63 متهماً بسرقة 1.3 مليار ريال

إعادة محاكمة 63 متهماً في غسيل الأموال من بينهم مسؤولون ورجال أمن برتب مختلفة ووجهاء قبائل، هو أبرز أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة في عددها اليوم، والتي استعرضت أيضا إحصائيات عن العنف الأسري، وسقوط طائرة شراعية ووفاة قائدها في مدينة بريدة، كما تناولت الصحف قصة تسول عمال النظافة بـ"الشماغ".



جدة: "الاستئناف" تعيد ملفاً يحوي 63 اسماً متهماً بـ"غسل الأموال" لـ"محاكمتهم"

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة ستعيد خلال الأيام المقبلة ملفاً يحوي أسماء 63 متهماً بـ"غسل أموال" تقدر بنحو 1.3 بليون ريال لـ"المحاكمة" في المحكمة الشرعية بجدة، بينهم رجال أمن برتب مختلفة ومسؤولون، ووجهاء قبائل للنظر في التهم الموجهة ضدهم.

ولم تحدد المصادر المحكمة التي ستتسلم ملف القضية، لاسيما أن المحكمة العامة بجدة رأت في وقت سابق أن نظر ملف القضية من اختصاص المحكمة الجزائية، وجرت حينها إحالتها للمرة الثانية إلى المحكمة الجزائية.

وأوضحت أن ملفاً يحوي أكبر ملفات المساهمات التي راح ضحيتها المئات من المواطنين، وجمع خلالها أكثر من بليون ريال سيعاد إلى محاكم محافظة جدة للنظر فيها من جديد.

وبحسب المصادر فإن محكمة الاستئناف انتهت من تدوين ملاحظاتها ومرئياتها على ملف القضية والمعروف بمساهمات (سوا) بعد تكرار رفض القضاة في المحكمة الجزائية، والعامة بجدة النظر فيها لاسيما في ظل تكييف القضية على أنها "غسل أموال".

وأكدت أن محكمة الاستئناف تسلمت ملف القضية في وقت سابق بعد أن تم تداوله من المحاكم الشرعية في محافظة جدة، إضافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وانتهت إلى إحالته إلى "الاستئناف" للمرة الثالثة لاتخاذ القرار في شأن الملف وإحالته إلى المحكمة المختصة بحسب النظام القضائي الجديد الذي صدر مؤخراً.

www.alhayat.com/Articles/2586768

1351 قضية «عنف أسري» في 7 أشهر تشمل الضرب والاغتصاب و«العقوق»

يشير إحصاء حديث إلى أن المحاكم السعودية نظرت خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الهجري الحالي 1351 قضية عنف أسري، أعلاها في الرياض (305 قضايا) تليها جدة (210 قضايا)، ثم مكة المكرمة (206 قضايا). وتشمل القضايا وفقاً للإحصاء العدلي (اطلعت عليه «الحياة») الضرب، والاغتصاب، والحبس، والإهانة، والإهمال، وعقوق الوالدين. وعلمت «الحياة» أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى قرر تفعيل التنسيق بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في شأن قــضايا العنف الأسري. وخصصت وزارة العدل موظفين ليكونوا همزة وصل بين القضاة وجـــهاز الحماية الأسرية التابع لــوزارة الشؤون الاجتماعية.

www.alhayat.com/Articles/2588854

سقوط طائرة شراعية ووفاة قائدها

فقدت مدينة بريدة عصر أمس السبت أحد شبابها المظليين يوسف البديوي على طائرته الشراعية، إثر اصطدامه بكثبان رملية شرق بريدة.

وفي تفاصيل الحادث التي حصلت عليها "عكاظ" من أحد مصادرها في الطيران الشراعي فإن الكابتن يوسف كان كعادته في رحلة طيران شراعية عصر أمس الجمعة في منطقة صحراوية شرق بريدة.(الجراد) وأثناء طيرانه واستعراضه قريبا من الأرض ارتطم بكثبان رملية أصيب على إثرها بإصابات بليغة حيث انتقل إلى رحمة الله عصر أمس السبت متأثرا بجروحه.

www.okaz.com.sa/24x7/articles/article13334.html

عمال نظافة يتسولون بـ "الشماغ"

يتوشح عمال نظافة بـ"الشماغ" أثناء عملهم ويكثفون تواجدهم عند الإشارات الضوئية للتسول وبطرق متعددة.. وحذر عدد من المواطنين في بريدة من خطورة نقلهم بصناديق الشاحنات والتي نتج عنها حوادث أضرت بالعاملين وشهد الدائري الشمالي لمدينة بريدة قبل أيام أحدها وأصيب فيه 11 عاملاً، بعد أن انقلبت بهم الشاحنة وقذفتهم بعرض الطريق متعددي الإصابات مطالبين أمانة منطقة القصيم بإلزام مقاولي النظافة التابعين لها بتلافي الملاحظات الظاهرة لعمل العاملين ولتعامل المقاول معهم.

وقال فهد العنزي إنه لاحظ على عمالة نظافة بريدة تكثفهم بجوار الإشارات المرورية الحمراء والمطاعم والأسواق للتسول وبطرق غير مباشرة ما قد يؤثر في عملهم كما أنه تصرف غير حضاري.

وقال إن ملابس العاملين متسخة، وبعضهم يستخدم عربات متهالكة جدا، كما طالب حسن العبدالرحيم بضرورة توحيد ملابس عمالة النظافة بعيداً عن الشماغ، وتراعي الظروف الجوية الحارة وتزويد العاملين وخاصة ممن يقومون بعملية الكنس بكمامات.

www.alriyadh.com/938534

"خطيب" يتهم مسؤولين بـ"الفساد" والشؤون الإسلامية تتقصى

خرج رئيس كتابة عدل شرورة، وخطيب جامع الإمام أحمد بن حنبل بالمحافظة الشيخ مبروك الصيعري عن المألوف، إذ هاجم خلال خطبة صلاة الجمعة أول من أمس مسؤولين في المحافظة، واتهمهم بـ"الفساد" دون أن يسمي أحدا منهم، في حين أكد مدير فرع الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ حسن الجليل لـ"الوطن" أمس، أن الفرع سيباشر التحقيق مع الخطيب إذا ثبتت مهاجمته لمديري الإدارات بالمحافظة من خلال منبر الجمعة.

وطالب الصيعري في خطبته مواطني شرورة بوقف ما أسماه الفساد المستشري في المحافظة، ومحاسبة أصحاب المصالح والمسؤولين الفاسدين -حسب قوله-، وأن عليهم عدم الصمت والتحرك والمطالبة بمحاسبة ومعاقبة هؤلاء. مضيفا "أن تهالك البنى التحتية هو إفراز خطير للفساد الذي يضرب شرورة"، مستشهدا ببعض المباني الحكومية التي لم يمض عليها عام أو عامان حتى تشققت وبدأت تنهار وتسربت مياهها.

www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx

طليب بن عمرو الابتدائية تكرم طلابها المحافظين على كتبهم

كرمت مدرسة طليب بن عمرو الابتدائية في الرياض طلابها المحافظين على كتبهم الدراسية طوال الفترة الدراسية خلال العام.

يأتي هذا عقب بيان أصدرته إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض بعد تشكيلها لجنة من الإرشاد الطلابي والإشراف التربوي والاختبارات للتحقيق في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصور قيام طلاب المدرسة بتمزيق كتب مدرسية وإلقائها على الأرض بعد نهاية اليوم الدراسي خارج أسوار المدرسة.



www.alriyadh.com/938554

الموقوفون السعوديون في لبنان للمحكمة: غُرِّرَ بنا تحت شعار «تحرير فلسطين»

كشف السعوديون الخمسة الموقوفون في لبنان على ذمة قضية أحداث نهر البارد لقضاة المحكمة العدلية أنهم قد غُرِّرَ بهم كي يحضروا إلى لبنان «تحت شعار المشاركة في تحرير فلسطين».

وأنكر المتهمون، خلال جلسة محاكمتهم التي انعقدت أمس الأول (الجمعة) في سجن رومية اللبناني، مشاركتهم في أحداث مخيم نهر البارد 2007 وكذا التهم الموجهة إليهم.

والسعوديون الموقوفون هم: طلال الصيعري وعامر الصيعري وعايض القحطاني ومحمد المطيري ومبارك الكربي.

www.alsharq.net.sa/2014/05/25/1148685