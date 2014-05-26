إيقاف مأذوني أنكحة زوجوا نساء بلا أولياء

تعتزم وزارة العدل السعودية حرمان عدد من مأذوني الأنكحة من العمل بعد ثبوت تورطهم في تزويج نساء من دون ولي الأمر، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحف المحلية في عددها الصادر اليوم، كما تناولت الصحف تسجيل 13 محكمة في السعودية 715 قضية منع من السفر خلال الـ 18 شهر الماضية.

واستعرضت الصحف المحلية في طياتها إيقاف 9 أكاديميين، بسبب ارتباطهم بجماعة الإخوان المسلمين، إلغاء هيئة السياحة للجان "التنشيط" في المناطق السعودية، كما استعرضت العديد من المواضيع الأخرى اختارت "العربية.نت" بعضاً منها.

"العدل" تحرم مأذوني أنكحة من العمل: زوّجوا نساء بلا أولياء!

أكدت مصادر عدلية مطلعة لـ«الحياة» أن وزارة العدل السعودية قررت حرمان عدد من مأذوني الأنكحة من العمل بعد ثبوت تورطهم في تزويج نساء من دون ولي الأمر، وتجاهلهم ضرورة وجود هوية وطنية لأحد الزوجين أو الشهود، إضافة إلى إتمامهم مراسم الزواج من دون وجود مستند الفحص الطبي.

ويأتي قرار الوزارة في الوقت الذي زاد فيه الطلب على عدد المأذونين لإتمام عقود الأنكحة للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن الحرمان الذي طال مأذوني الأنكحة يعود إلى تراكم المخالفات الشرعية والنظامية السابقة، ما أدى إلى حرمانهم من تجديد رخصهم. وفيما أعلنت وزارة العدل أمس تجديد رخصة 447 مأذون عقود أنكحة خلال النصف الأول من العام الحالي 1435هـ، بينهم 225 متقدماً جديداً لعمل المأذونية، قالت المصادر إنه يوجد تفاوت في أعداد المأذونين المخالفين من منطقة إلى أخرى.

alhayat.com/Articles/2606209/-العدل--تحرم-مأذوني-أنكحة-من-العمل-زوّجوا-نساء-بلا-أولياء!

المحاكم السعودية تصدر 715 دعوى "منع من السفر"

علمت "الحياة" أن 13 محكمة على مستوى المملكة سجلت خلال الـ18 شهراً الماضية 715 قضية منع من السفر. وأوضح تقرير لوزارة العدل أن "غالبية قضايا المنع تتعلق بشؤون مالية وصكوك عقارية"، وتصدرت المدينة المنورة مناطق المملكة بواقع 254 دعوى، تلتها القصيم. وحلّت مكة المكرمة في المرتبة الثالثة، تلتها العاصمة الرياض. وجاءت الشرقية في المرتبة الخامسة. أما أقل المناطق فكانت الحدود الشمالية بواقع دعوى وحيدة من هذا النوع.

وذكر التقرير (حصلت "الحياة" على نسخة منه) أن "غالبية قضايا المنع سجلت في المدينة المنورة بـ 254 دعوى، والقصيم 124، ومكة المكرمة 110، والرياض 82، والشرقية 77. فيما تكاد تنعدم هذه القضايا في المناطق الجنوبية والشمالية، إذ لم تسجّل عسير والباحة دعاوى منع من السفر".

alhayat.com/Articles/2606212/المحاكم-السعودية-تصدر-715-دعوى--منع-من-السفر-

إيقاف 9 أكاديميين بسبب ارتباطهم الإخواني

كشفت مصادر مطلعة لـ"عكاظ" عن إيقاف تسعة من أساتذة الجامعات لانتمائهم الإخواني خارج المملكة، ولايزالون قيد التحقيق. وأوضحت المصادر أن الأساتذة الموقوفين، بينهم سبعة من دول عربية مجاورة، واثنان من داخل المملكة، وقد أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم من خلال تسجيلات صوتية ورسائل إلكترونية مع تنظيمات خارجية، وكذلك عبر وسائل اتصال أخرى. وبينت أن التحقيق مازال جاريا، وتم الانتهاء من كشف الحقائق بنسبة 50% تقريبا، متوقعا أن يتم الانتهاء من التحقيقات منتصف الشهر المقبل، لافتة إلى أنه سيتم معاقبة المتورطين بالسجن والغرامة المالية مع ترحيل غير السعوديين بتأشيرة خروج نهائي، فيما يعاقب حاملو الهوية الوطنية بالسجن ما بين (10 - 15) عاما.

www.okaz.com.sa/24x7/articles/article13424.html

قبل الصيف.."السياحة" تلغي لجان "التنشيط" في المناطق

قبيل أيام من انطلاق موسم الصيف في المملكة، وجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار ضربة للجان التنشيط السياحي في المناطق، إثر اتخاذها قراراً يقضي بإلغاء أعمالها، إذ اعتبرتها بأنها تمارس ذات الأدوار التي تقوم بها مجالس ولجان التنمية السياحية المقرة من أمير المنطقة ورئيس الهيئة.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان أبرق لأمراء المناطق توجيهاً يبين فيه أن لجان التنشيط السياحي في المناطق والمحافظات تتعارض مع توجهات واستراتيجيات الهيئة لتنمية السياحة في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى "هيئة السياحة" من خلالها إلى تمكين المناطق للقيام بدورها في تنمية السياحة وجذب السياح والمستثمرين.

وأشارت إلى أن ذلك سيتم عبر تشكيل مجالس ولجان التنمية السياحية، لتقوم بقيادة وتنسيق استراتيجيات وخطط التنمية السياحية في المناطق والمحافظات، لافتةً إلى ملاحظات قامت برصدها مؤخراً، بوجود عدد من لجان التنشيط السياحي التي تمارس بعض أدوار مجالس ولجان التنمية السياحية التي يشرعها أمير المنطقة ورئيس الهيئة، مما يشكل ازدواجية في الأدوار ويربك عمل وأداء الشركاء في القطاع السياحي.

www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx

المفتي: على من يحث شبابنا للجهاد في سوريا أن يكف عن ذلك

شدد سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة على أن الأشخاص والجهات التي تحث الشباب على الجهاد في سوريا أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن ما يقومون به خطأ. وقال سماحته في تصريح لـ"الرياض" إن هؤلاء الذين دأبوا على توجيه الشباب غير مؤهلين لذلك، وعليهم أن يكفوا عن حث أبنائنا على الذهاب إلى هناك.

وأفاد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة بأن الجماعات والتنظيمات التي أعلنها بيان وزارة الداخلية والتي ضمت "تنظيم القاعدة - تنظيم القاعدة في جزيرة العرب - تنظيم القاعدة في اليمن - تنظيم القاعدة في العراق - داعش - جبهة النصرة - حزب الله في داخل المملكة - جماعة الإخوان المسلمين - جماعة الحوثي" جماعات لا خير فيها.

www.alriyadh.com/938726

بدء تمرين «الأسد المتأهب» بمشاركة 22 دولة عربية وأجنبية في الأردن

بدأت في مناطق التدريب العسكري في الأردن أمس فعاليات التمرين العسكري «الأسد المتأهب» بمشاركة وحدات عسكرية رمزية من 22 دولة عربية وأجنبية صديقة. ووفق بيان صحافي عن إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية يتضمن التمرين الذي يستمر حتى الثامن من يونيو (حزيران) المقبل، استخدام مختلف أنواع الأسلحة الجوية والبرية والبحرية في تمارين متعددة الأهداف وتشمل بعض المناطق.

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