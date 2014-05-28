700 امرأة يطلبن الحماية من الطلاق

عدد قضايا طلب الزوجات معاشرة أزواجهن بالمعروف التي نظرتها المحاكم خلال الست أشهر الماضية بلغ 710 قضايا، تصدر هذا الموضوع أبرز العناوين التي تناولتها الصحف المحلية في طبعتها اليوم، كما تناولت الصحف قرار وزارة التربية فتح باب التظلم من رسوم المدارس الأهلية، ومعاقبة طبيب بالقصيم قام بإفزاع أسرة مريضة، والعديد من الموضوعات التي اختارت "العربية.نت" بعضاً منها.



710 قضايا لنشوز الأزواج في 6 أشهر.. والرياض تتصدَّر بـ133

كشف مصدر مطلع في وزارة العدل لـ «الشرق» أن عدد قضايا طلب الزوجات معاشرة أزواجهن بالمعروف التي نظرتها المحاكم خلال النصف الأول لعام 1435 هـ بلغ 710 قضايا، بمعدل أربع قضايا في اليوم الواحد، وتصدرت الرياض القضايا بواقع 133 قضية، تلتها مكة بـ103، فيما جاءت جدة ثالثة بـ94، والشرقية رابعة بـ86 قضية. أما القضايا المماثلة التي رفعها الأزواج فقد بلغت خلال الفترة نفسها 176 قضية، وكان نصيب الرياض 27، وجدة 21 وجازان 17.



www.alsharq.net.sa/2014/05/28/1150544

«التربية» تفتح النار على رسوم «المدارس الخاصة» وتتيح «التظلّم»

قررت وزارة التربية والتعليم اتخاذ وقفة صارمة إزاء المدارس الخاصة التي تغالي في زيادة رسومها. وفتحت الوزارة باباً للتظلم إلكترونياً ضد المدارس الأهلية والأجنبية. وأعلنت أنها ستعمد إلى نشر قيمة الرسوم الدراسية التي تقرها الوزارة نفسها. وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الحياة» أن تحركها جاء بعد تزايد عدد المدارس الخاصة المخالفة للرسوم المتفق عليها مع الوزارة.

alhayat.com/Articles/2641957/-التربية--تفتح-النار-على-رسوم--المدارس-الخاصة--وتتيح--التظلّم-

عضو «شورى» يتهم «التأمينات الاجتماعية» بإخفاء حجم استثماراتها وتكتّم عجزها

اتهم عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإخفاء معلومات «خطرة» في تقريرها، عن عائدات استثمارها، وعجزها عن دفع معاشات التقاعد بأكثر من 4.3 بليون ريال، وتمويل العجز من فرع معاشات العاملين.

ووصف الشيخ في مداخلته في جلسة مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأنه «كالعادة وصفي»، مشيراً إلى أن التأمينات لا تريد الإفصاح عن حجم الاستثمارات لديها من قريب أو بعيد، مرجعاً ذلك إلى العجز الكبير في مقدرتها على دفع مستحقات المتقاعدين. وقدّر حجم استثمارات المؤسسة بـ130 بليون ريال، معتبراً أن الرقم أقل بكثير من الاستثمارات التي يفترض أن تتجاوز 300 بليون ريال.

http://alhayat.com/Articles/2641661/عضو--شورى--يتهم-التأمينات-الاجتماعية--بإخفاء-حجم-استثماراتها-وتكتُّم-عجزها

معاقبة طبيب أفزع أسرة مريضة



تحقق الشؤون الصحية في القصيم مع طبيب في مستشفى الولادة والأطفال في بريدة، بعد أن تقدم مواطن ضده بشكوى اتهمه فيها بإفزاعهم، حين أخبرهم بأن شقيقتهم (أ.ك) جثة هامدة، في حين كانت نائمة، ما ألحق بهم أضرارا نفسية جسيمة. وقال المواطن: خرج الطبيب إلينا مسرعا وهو يصرخ قائلا: (أنتم جايبين جثة هامدة)، فتوجهت مسرعا مع مسعفي الهلال الأحمر إلى غرف الطوارئ فوجدنا شقيقتي بخير، لافتا إلى أنه تقدم بشكوى ضد الطبيب الذي أثار الخوف بين الأسرة، مبينا أن الطبيب طلب منه سحب شكواه وكان عذره أنه لم يعلم أني شقيق المريضة.

www.okaz.com.sa/24x7/articles/article13590.html

الفلبين تعتذر للمملكة عن الاعتداء على الدبلوماسي السعودي وزوجته

أعربت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين عن أسفها بشأن ما قامت به الاستخبارات الفلبينية من مداهمة لسكن أحد مسؤولي بعثتها الدبلوماسية واعتقاله وزوجته. واعتبرت السفارة في بيان وزعته على الصحف الفلبينية أن هذا التصرف يتعارض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأوضحت السفارة أن سفير خادم الحرمين لدى جمهورية الفلبين عبدالله الحسن قام بتسليم مذكرة احتجاج لوزارة الخارجية الفلبينية، كما تم تسليم مذكرة أخرى مماثلة للسفير الفلبيني لدى الرياض. وقد تلقت حكومة المملكة اعتذاراً رسمياً من الحكومة الفلبينية مع تأكيدات الحكومة الفلبينية قيامها بإجراء تحقيق موسع بشأن الظروف المحيطة بالحادث وأنها سوف تتخذ الخطوات اللازمة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، وهو الأمر الذي تقدره حكومة المملكة وتأمل من خلاله اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المتسببين فيما حدث ومنع تكرار مثل هذا مستقبلاً.

www.alriyadh.com/939397

ترحيل سعوديين موقوفين في السجون اللبنانية إلى الرياض



أكد علي عسيري السفير السعودي في بيروت لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات اللبنانية أفرجت عن السعوديين عبدالله أحمد البيشي الذي جرت تبرئته من تهمة الإرهاب بعد أن قبض عليه في 2007، على خلفية أحداث النهر البارد، والآخر مشعل العمري المتهم بقضايا مخدرات، إذ رحلا إلى العاصمة الرياض مساء أمس، ومعهما مرافقون من السفارة.

aawsat.com/details.asp