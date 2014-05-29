المطلق: حديث الرجل مع المرأة عبر الإنترنت خلوة محرمة

تناولت الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، تصريحات عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، الذي أكد أن محادثة الرجل مع المرأة عبر الإنترنت خلوة محرمة، كما تطرقت الصحف إلى حادثة اختفاء سعودي في أميركا.

المطلق: محادثات الرجال مع النساء في الإنترنت "خلوة"

وصف الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، محادثات الرجال بالنساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة الخلوة المحرمة، وأنها خطوة من خطوات الشيطان في الإيقاع بالمحرم.

واعتبر الشيخ المطلق حديث الذكور مع الإناث عبر شبكة الإنترنت بمثابة خلوة، مبررا ذلك بأن بعض الأحاديث تكون شخصية بينهم ولا يعلم بها سوى الله تعالى، وأن الشيطان يكون حاضراً عند حديث النساء مع الرجال، داعياً النساء إلى الابتعاد عن الحديث مع الرجال وإن كان بغرض النُصح والإرشاد.

www.aleqt.com/2014/05/29/article_852750.html

اختفاء سعودي في أميركا



تبلغت الشرطة الأميركية عن اختفاء شاب سعودي، بعد ذهابه في رحلة إلى فلوريدا، بغرض المواصلة لزيارة عائلته في المملكة، وفقاً لراديو ميدل تينسي الأميركي، أمس الأول.



وأشار بلاغ الشرطة إلى أن الشاب السعودي "ح، س" ـ 22 عاما ـ يقطن منطقة مورفريسبورو التابعة لتينسيي، كان ينوي السفر إلى المملكة، ولكن فقد التواصل معه قبل أسبوع.

www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx

25 % من الطلاب يتعاطون غاز الضحك

يبتكر بعض الطلاب طرقا جديدة أقرب إلى التجارب الخارجة عن المألوف، في محاولة منهم لكسر روتين الحياة اليومي، ذلك ما تمثل مؤخرا في تعاطيهم الخطر لما يدعى "غاز الضحك؟"، حيث قدرت نتائج مسح ميداني أجراه باحث سعودي على إحدى مدارس الجبيل الصناعية، أن 25 % من طلاب المرحلة المتوسطة يتعاطون غاز الضحك.

وأجرى الباحث صالح الغامدي بحثه، بعد أن تبين له أن الغاز موجود في المحلات التجارية ويباع للأطفال والكبار على حد سواء، إلى جانب ظهور أعراض قلة التركيز والانتباه على الطلاب الذين تعاطوه أكثر من مرة.

وذكر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن كثرة الحديث عن غاز الضحك، ربما تقود المزيد من الأطفال لتجربته من باب الفضول، وهو أمر خطر، علق عليه المختص التربوي عبدالإله عبدالمجيد، بأن كل شيء يزيد على حده، حتى التوعية، ربما يؤدي إلى نتائج عكسية، وكثرة الحديث عن غاز الضحك بنهج المنع، تفضي إلى انتعاش علامات الاستفهام الكامنة داخل الأطفال والمراهقين.

www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/49182#.U4bFrDgU9eV

سفارة المملكة في الأردن لـ الشرق: خاطبنا السفارة العراقية للتعرف على مصير السجين الحربي "ولم نتلق رداً"

كشف المستشار الإعلامي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، محمد عايد البلوي، عن مخاطبة السفارة نظيرتها العراقية للحصول على إفادة رسمية بشأن الأنباء المتضاربة حول مقتل السجين السعودي في العراق سعد الحربي من عدمه "لكنها لم تتلق رداً".

وقال البلوي لـ"الشرق" إن السفير السعودي في الأردن، سامي الصالح، يتابع موضوع السجين الحربي بنفسه، مؤكداً في الإطار ذاته أن السفارة تواصلت مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن.

www.alsharq.net.sa/2014/05/29/1151030