السجن لزوج باع شرف زوجته بالمال

قضت المحكمة الجزائية في جدة بثلاثة أحكام متفرقة شملت سجن زوج 8 سنوات وجلده ألف جلدة متفرقة على دفعات لإدانته بالقوادة على زوجته وتقديمها للآخرين بمقابل مادي والترويج لأعمال القوادة عن زوجته في وسائل ووسائط الإنترنت. واعترض الزوج على الحكم، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا فيما أعد المدعي العام ملفا مستقلا لمحاكمة الزوجة التي أحيلت إلى مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة تمهيدا لمحاكمتها.

إشاعة الفاحشة طبق التفاصيل التي تابعتها «عكاظ» فقد أصدر قاضي المحكمة الجزائية في جدة الشيخ مازن سندي حكما بإدانة زوج بالبغاء والقوادة على زوجته وعرضها على آخرين بمقابل مادي.

وأصدرت المحكمة قرارا بسجنه 8 سنوات من تاريخ إيقافه في القضية مع جلده ألف سوط على دفعات متفرقة ما بين كل دفعة وأخرى عشرة أيام. وشدد القاضي على أن ما قام به الزوج يعد من باب إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم والرضى بالرذيلة والبغي الذي حرمه الله عز وجل.

مكاتبات غرفة الدردشة وكانت دائرة العرض والأخلاق في هيئة التحقيق والادعاء العام تسلمت ملف القضية وأخضعت الزوج للتحقيق، وجاء في التحقيقات أن محضر الضبط دون أن اتصالا هاتفيا ورد إلى المتهم عقب مداهمة منزل، وبعد التنسيق تم الرد على المتصل وتبين أنه زبون يطلب زوجة المتهم لقضاء ليلة معها. كما أجرى المتهم اتصالا على آخر يعرض فيه زوجته ويطلب من الزبون الحضور ومعه ألف ريال على أن يغادر الزوج المنزل حال وصوله. وكشفت التحقيقات أن الزوج تبين أن له محادثات عبر غرف الدردشة في الإنترنت يعرض فيها زوجته ويصف ملامحها وقد وضع وسيلة للاتصال به. وطالب المدعي العام إنزال عقوبة رادعة وزاجرة ومشددة بحق المتهم على اعتبار أن ما أقدم عليه يعتبر فعلا محرما ومعاقبا عليه شرعا. إلى ذلك، عقدت المحكمة عدة جلسات وبعد الاطلاع على محضر الضبط وأقوال الزوجة المتهمة قرر القاضي سجن الزوج 8 سنوات مع 1000 جلدة.

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