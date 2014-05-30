سجن شخص باع شرف زوجته في جدة

قررت المحكمة الجزائية في جدة الحكم على شخص لمدة 8 سنوات و1000 جلدة، بعدما أدين بتهمة بيع شرف زوجته مقابل المال. ذلك أبرز ما تناولت الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، التي تطرقت أيضاً إلى قصة زوجين انفصلا، بسبب اكتشافهما أنهما شقيقين بالرضاعة، بعد زواج دام 25 عاماً.

السجن لزوج باع شرف زوجته بالمال



قضت المحكمة الجزائية في جدة بثلاثة أحكام متفرقة شملت سجن زوج 8 سنوات وجلده ألف جلدة متفرقة على دفعات لإدانته بالقوادة على زوجته وتقديمها للآخرين بمقابل مادي والترويج لأعمال القوادة عن زوجته في وسائل ووسائط الإنترنت. واعترض الزوج على الحكم، وفي وقت لاحق أيدت محكمة الاستئناف الحكم وبات نهائيا فيما أعد المدعي العام ملفا مستقلا لمحاكمة الزوجة التي أحيلت إلى مؤسسة رعاية الفتيات في مكة المكرمة تمهيدا لمحاكمتها..(للمزيد)

"الرضاعة" تفصل زوجين.. بعد ارتباط "ربع قرن"



بعد 25 عاما من زواجهما، قررت المحكمة العامة بمحافظة الرس، أن تكتب الفصل الأخير في علاقة زواج دامت ربع قرن من الزمان، إذ أصدرت حكمها بفصل الزوجين عن بعضهما بعد ثبوت قرابتهما لبعضهما البعض بـ"الرضاعة".

وعلمت "الوطن" أن القضية تعود فصولها إلى 3 أشهر مضت، وتم إنهاؤها الثلاثاء الماضي، بعد الأخذ برأي المفتي العام الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي أفتى بفصلهما في حال ثبوت الرضاعة، وهو ما حدا بالقاضي إلى الاستماع إلى شهادات الشهود، قبل أن يخلص إلى قراره النهائي..(للمزيد)

إنفلونزا الخنازير تقتل سيدة.. وشقيقها يتهم مستشفيين بفشل تشخيص حالتها

قضت المريضة أم إبراهيم قبل أسبوع متأثرة بإصابتها بفيروس إنفلونزا الخنازير»h1n1» في المستشفى السعودي الألماني، وفقاً لتقرير صادر عن المستشفى ذاته.

وتعد إصابة أم إبراهيم بالفيروس الثانية خلال أسبوعين، إذ تم اكتشاف حالة أخرى في المنطقة الشرقية الأسبوع قبل الماضي.

وفيما اتهم شقيق المتوفية مسلم المسعودي، مستشفى البدع، ومستشفى الملك خالد في تبوك بتشخيص حالة شقيقته «50 عاماً» بشكل خاطئ أدى إلى وفاتها، دافعت الشؤون الصحة في المنطقة عن نفسها، وأكدت سلبية فحوصات أجريت لـ «كورونا» و «إنفلونزا الخنازير» للمريضة..(للمزيد)

10 آلاف وحرمان من السفر عقوبة من يسافر إلى العراق وتايلند

أكد العقيد سلمان المحيا مدير إدارة سفر السعوديين في الجوازات أن المواطنين المغادرين للدول المستثناة من السفر إليها قد يعاقب بالحرمان من السفر لثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال. وقال أنه حالياً الدول المستثناة من السفر إليها هي العراق وتايلند، إلا أنه يسمح بالسفر إليها حسب أنظمة.(للمزيد)

