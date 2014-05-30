10 آلاف عقوبة من يسافر إلى العراق وتايلند

أكد العقيد سلمان المحيا مدير إدارة سفر السعوديين في الجوازات أن المواطنين المغادرين للدول المستثناة من السفر إليها قد يعاقب بالحرمان من السفر لثلاثة أعوام، وغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال.

وقال أنه حالياً الدول المستثناة من السفر إليها هي العراق وتايلند، إلا أنه يسمح بالسفر إليها حسب أنظمة، فالعراق يتم عبر لجان في بعض المناطق، وتايلند هناك حالات استثنائية يمنحون حق السفر لها، وهم أقارب موظفي السفارة من الدرجة الأولى إضافةً إلى من لديهم تقارير صحية تثبت أن لديهم علاجاً في تايلند، أو من يمر بها مروراً سريعاً "ترانزيت". وأضاف كل شخص سافر إلى هذه الدول ووجد ختماً لسفره إلى هذه الدول ستطبق بحقه الأنظمة، حسبما تراه اللجان المشكلة.



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