الحكم على ثلاث شقيقات هربن من أسرتهن بـ"الجلد" عشر جلدات والسجن أيضاً، هو أبرز ما تناولته الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، التي تطرقت أيضاً إلى تبرئة 3 قيادين من استغلال السلطة.

السجن والجلد لـ3 فتيات هربهن بصحبة شابين

أصدرت المحكمة الجزئية بجدة مؤخرا حكما بالسجن لمدة 10 أشهر مع الجلد 50 سوطا، في حق 3 فتيات شقيقات على خلفية هروبهن من منزل الأسرة والسكن في شقة مفروشة مع شابين (أحدهما وافد) لا تربط بينهم صلة قرابة، وتضمن الحكم أيضا معاقبة الشابين بالسجن لمدة سنتين وجلدهما 600 جلدة، وإبعاد الوافد خارج البلاد بعد انقضاء محكوميته. للمزيد

تبرئة 3 قياديين في أمانة القصيم من استغلال السلطة

برأت المحكمة الإدارية في الرياض ثلاثة رؤساء بلديات محافظات ومسؤولا في أمانة منطقة القصيم من تهم تتعلق بسوء استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي والتزوير، وتم التحقيق مع المذكورين إثر شكوى من مجهول عن القياديين الثلاثة الذين كانوا يعملون في الأمانة قبل ترقياتهم إلى اتجاهات مختلفة وصدرت من المحكمة الإدارية في بريدة أحكام استأنفها الثلاثة وكسبوها مكتسبين البراءة المطلقة من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية فرع منطقة الرياض التي أصدرت حكمها القاضي بتأييد حكم الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة والقاضي بعدم صحة ما نسب إلى اثنين من الثلاثة من سوء استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي ويعتبر ذلك حكما نهائيا. (للمزيد)

جامعة الملك سعود تكافئ باحثيها المميزين بمليوني ريال

كافأت جامعة الملك سعود في الرياض عدداً من باحثيها بمكافآت مالية تجاوزت مليوني ريال نظير إنتاجهم العلمي في تخصصات صحية وإنسانية وعلمية، فيما رصدت الجامعة 130 مليون ريال قيمة مكافآت البرامج البحثية التشجيعية في الجامعة.

وكرم نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر الفائزين بجائزة التميز العلمي التي تنظمها الجامعة سنوياً 26 بحثاً بمكافآت مالية تجاوزت مليوني ريال أول من أمس (الخميس) في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.( للمزيد)



البلديات تستنجد بالداخلية لمواجهة "تعديات" الأراضي



أجبر تأخر مجلس الشورى عن الدراسة والتوجيه في اللائحة التي أعدتها "هيئة الخبراء" بمشاركة مندوبين من جهات حكومية، والتي تختص بلجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، على استنجاد وزارة الشؤون البلدية والقروية بنظيرتها "الداخلية"، لتفعيل دور أمراء المناطق في إزالة التعديات. (للمزيد)