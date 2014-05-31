تبرئة 3 قياديين في أمانة القصيم من استغلال السلطة

برأت المحكمة الإدارية في الرياض ثلاثة رؤساء بلديات محافظات ومسؤولا في أمانة منطقة القصيم من تهم تتعلق بسوء استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي والتزوير.

وتم التحقيق مع المذكورين إثر شكوى من مجهول عن القياديين الثلاثة الذين كانوا يعملون في الأمانة قبل ترقياتهم إلى اتجاهات مختلفة وصدرت من المحكمة الإدارية في بريدة أحكام استأنفها الثلاثة وكسبوها مكتسبين البراءة المطلقة من الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة الاستئناف الإدارية فرع منطقة الرياض التي أصدرت حكمها القاضي بتأييد حكم الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية ببريدة والقاضي بعدم صحة ما نسب إلى اثنين من الثلاثة من سوء استغلال السلطة والنفوذ الوظيفي ويعتبر ذلك حكما نهائيا.

وكانت قضية الثنائي تجاوزت مداولاتها العامين، كما أصدرت ذات المحكمة بنقض حكم الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية في بريدة بحق الثالث من قياديي الأمانة وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه من استغلال السلطة والنفوذ والتزوير وكانت هذه القضية تم تداولها لما يزيد على خمس سنوات، وكان القياديون الثلاثة واصلوا أعمالهم في الأمانة وتمت ترقيتهم خلال السنوات الماضية فيما كان ثقة بسلامة وضعهم القانوني.

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