جامعة الملك سعود تكافئ باحثيها بمليوني ريال

كافأت جامعة الملك سعود في الرياض عدداً من باحثيها بمكافآت مالية تجاوزت مليوني ريال نظير إنتاجهم العلمي في تخصصات صحية وإنسانية وعلمية، فيما رصدت الجامعة 130 مليون ريال قيمة مكافآت البرامج البحثية التشجيعية في الجامعة.

وكرم نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود بن محمد ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر الفائزين بجائزة التميز العلمي التي تنظمها الجامعة سنوياً 26 بحثاً بمكافآت مالية تجاوزت مليوني ريال أول من أمس (الخميس) في مقر جامعة الملك سعود بالرياض.

وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر أن الجائزة التي تأتي تتويجاً دورياً بهدف تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب للعمل البحثي في الجامعة، إذ قُدر الدعم الذي وفرته الجامعة للبحث العلمي، بموازنة بلغت 130 مليون ريال موزعة على برامج زمالة عالم، وأستاذ زائر، إضافة إلى المجموعات البحثية المحلية والدولية، بجانب برنامج «رائد»، ووحدة مساندة الباحثين، وبرنامج الاستقطاب، ومكافآت النشر العلمي النوعي، ومشروع تأليف كتاب، وجائزة التميز العلمي. وأكد العمر أن جامعة الملك سعود حظيت بموارد مالية إضافية ساعدتها على دعم حركة البحث العلمي، وهو مشروع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تشرف على تنفيذها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إذ ساهم هذا المشروع في إنجاز 642 مشروعاً بحثياً، ونشر 936 ورقة علمية، بموازنة بلغت 165 مليوناً خلال العامين الماضين، إلى جانب التمويل الداخلي من الجامعة لباحثيها، ودعم آخر من وزارة التعليم العالي.

يذكر أن جائزة التميز العلمي تتكون من سبعة أفرع، هي جائزة المسيرة العلمية المميزة تمنح للباحث الذي يتمتع بمسيرة علمية في جودة البحث العلمي والعمل الأكاديمي على امتداد أعوام عمله الجامعي، وجائزة جودة البحث العلمي وتمنح لأفضل باحث تتسم أبحاثه بالجودة والتميز، في التخصصات العلمية والهندسية، وتخصصات العلوم الصحية، وتخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وجائزة غزارة البحث العلمي وتمنح لأفضل باحث ينشر بكثافة في المجلات النشر العالمية، وجائزة الاكتشافات والابتكارات وترخيص التقنية وتمنح لثلاثة باحثين تندرج أعمالهم باسم الاكتشافات العلمية، والفرع الخامس لجائزة التميز في الشراكة البحثية المجتمعية، وجائزة أفضل كتاب مؤلف في التخصصات العلمية والهندسية، الصحية، والاجتماعية والإنسانية، وجائزة التميز البحثي لطلاب الجامعة المبتعثين.



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