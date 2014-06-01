عرفت بموت زوجها وابنتها.. ففارقت الحياة

مآساة لحقت بإحدى العوائل في القصيم، وهي وفاة زوجة بعد ما عرفت بنبأ بموت زوجها وابنتها في حادث مروري. تلك المآساة سلطت عليها الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، التي تناولت أيضاً الوحدات السكنية التي تعتزم توزيعها وزارة الاسكان في جازان، وقيام مؤسسة خيرية بتشييد أغلبها.

وفاة أب وابنته.. والأم تلحق بهما من هول الصدمة

توفي مواطن في العقد الرابع من عمره وابنته 20 عاماً وأصيب ابنه 11 عاماً مساء الجمعة إثر حادث مروري مروع على طريق عنيزة - البدائع بعد أن اصطدمت سيارتهم من نوع "جيب" بشاحنة اعترضت طريقهم، وبعد وصول خبر وفاة الأب والبنت للزوجة أصيبت بصدمة وارتفاع في الضغط لتفارق الحياة وتلحق بهما.(للمزيد)

الإسكان» توزع 4 آلاف وحدة في «جازان»

فيما أعلنت وزارة الإسكان السعودية أمس عن البدء في إرسال رسائل عبر الهاتف المحمول للمواطنين المستحقين لوحدات سكنية في جازان اليوم، علمت «الحياة» أن الدفعة التي سيتم توزيعها على المواطنين تصل إلى 4 آلاف وحدة سكنية وأراضٍ مطورة، مشيرة إلى أن غالبية الوحدات السكنية المزمع تسليمها شيدتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي.(للمزيد)

السجن 16 عاما.. لـ"مهربي" فتاة إلى اليمن

أصدرت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة الأسبوع الماضي حكماً بالسجن لمدة 16 عاماً ضد 6 أشخاص تورطوا في مساعدة فتاة تعاني من مرض نفسي على الهروب من محافظة العيص بمنطقة المدينة ودخولها إلى اليمن بطريقة غير نظامية.(للمزيد)

شركات تشترط الصورة لتوظيف المرأة

اشترط عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مجالات صحية وإدارية وتربوية بمختلف المدن على الفتيات الراغبات في الحصول على وظيفة بها تقديم صور شخصية كاشفة للوجه.

وقد أثار هذا الشرط استياء وغضب المتقدمات وأولياء أمورهن الذين وصفوه بـ«غير المقبول» لما فيه من خروج على العادات والتقاليد، مشيرين إلى أن بناتهن صدمن بهذا الشرط الذي لا يناسبنا كمجتمع محافظ يقوم على عادات وتقاليد معروفة، وأكدن «نحن لا نسمح أن يطلع آخرون على صور نسائنا أيا كانت المبررات، خصوصا مع انتشار قضايا الابتزاز أخيرا من بعض ضعاف النفوس».(للمزيد)



جامعة حكومية تبالغ في صرف سيارات لموظفين بمواصفات عالية

رصدت جهات رقابية عدة ملاحظات على إحدى الجامعات أبرزها، تسليم أكثر من مركبة لبعض منسوبي المؤسسة التعليمية، وعدم الدقة في تقدير بنود ميزانية الجامعة مما ترتب عليه نقل كامل أو معظم اعتمادات بعض البرامج لتعزيز اعتمادات بنود أخرى، وعدم قيامها بجرد موجوداتها والتي تخالف المادة (40 أ) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات.

وأوضحت مصادر موثوقة لـ«مكة» أن الجهات الرقابية كشفت قيام الجامعة بتسليم أكثر من مركبة لعدد من منسوبيها، بالإضافة إلى تأمين سيارات ذات مواصفات وتكاليف عالية في مخالفة لتعميم وزارة المالية، والذي نص على «أن يقتصر ما يتم شراؤه من السيارات على الأنواع التي تفي بالغرض الذي يتم تأمين السيارة من أجله بدون إضافات أو كماليات يكون من شأنها زيادة في قيمة السيارة». (للمزيد)

