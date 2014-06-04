وزير الصحة : إعفاء ميمش جاء لتكليفه بمهام أخرى

أكد وزير الصحة المكلف أن إعفاء زياد ميمش وكيل الوزارة للصحة العامة من منصبه، جاء بسبب تكليفه بمهام أخرى في خطوة تعد من الخطوات التي ستواصل الوزارة فيها إعادة تقييم أوضاع القيادات والتأكد من أن كل قيادة تقوم بالمهام التي سيتم الاستفادة منها بطاقاتها القصوى.

وعن الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا قال: إن الجهود المبذولة في مواجهة هذا الفيروس ليست جهود وزارة الصحة وحدها بل يشترك فيها كل مقدمي الخدمات الصحية بالقطاعات المختلفة وتتضافر فيها الجهود الكبيرة في الأجهزة الحكومية المختلفة، وهذه نتج عنه بفضل الله تعالى محاصرة وتخفيض عدد الإصابات، مؤملا أن تستمر هذه الجهود بإذن الله، مبينا أن الوزارة تحتاج لمزيد من الوقت للسيطرة على هذا الفيروس.

جاء ذلك أثناء حضوره ورشة عمل بعنوان"المنهجية العامة لوضع الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة" أقامتها هيئة تقويم التعليم العام أمس في قاعة كريستال بفندق الفيصلية بمدينة الرياض.



