أقسى رمضان منذ ثلث قرن، هو أبرز ما تناولته الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، التي تطرقت أيضاً إلى بعض الأسباب التي أدت إلى تعثر المشاريع.

إغلاق 29 مدرسة أجنبية وأهلية مخالفة

كشفت وزارة التربية والتعليم عن صدور قرارات بإغلاق 17 مدرسة أجنبية و12 مدرسة أهلية في العام الدراسي الحالي 1434/1435هـ وإيقاف نشاط ثلاث مدارس أجنبية أخرى لمدة عام، وتغريم تسع مدارس أجنبية وإيقاع الجزاءات بحق 88 مدرسة أهلية مخالفة. (للمزيد)

1640 مهندساً يحملون شهادات مزوّرة



أعلن أمين عام هيئة المهندسين السعوديين د. غازي العباسي عن إحالة 1640 مهندسًا يحملون شهادات مزورة، بينهم 36 مهندسًا سعوديًا إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام. وأشار إلى أن هيئة المهندسين السعوديين لا يمكن أن تتهم أحدًا بالتزوير دون أن تتحقق من صحة الشهادات من مصدرها؛ لأن التزوير أصبح أمرًا سهلًا، مؤكدًا أن الجامعات أيضًا أصبحت ضحية لهؤلاء المزورين، وأعتقد أن بقاءنا في تدقيق المؤهلات ضروري ولن يقف عند وقت محدد.(للمزيد)



أقسى رمضان منذ ثلث قرن



يسيطر هاجس الطقس خلال رمضان المبارك على الكثيرين منذ أواخر رجب الماضي، فيما يتواصل الانشغال بالموضوع يوماً بعد آخر من شعبان الجاري مع قرب حلول شهر الصيام، الذي لم يتبقَ على مجيئه سوى 22 يوماً، إلا أن خبيراً فلكياً سعودياً قطع الشك باليقين حين توقّع أن يكون رمضان المقبل "من أقسى أشهر هذا العام والأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة، ما ينبئ بصيام قاسٍ"، ربما لم يشهده السعوديون من قبل إلا من تجاوزوا الـ33، ولن يشهدوه مستقبلاً إلا بعد مرور أعوام مماثلة.(للمزيد)