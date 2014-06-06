1640 مهندساً يحملون شهادات مزوّرة

أعلن أمين عام هيئة المهندسين السعوديين د. غازي العباسي عن إحالة 1640 مهندسًا يحملون شهادات مزورة، بينهم 36 مهندسًا سعوديًا إلى هيئة التحقيق والادّعاء العام.

وأشار إلى أن هيئة المهندسين السعوديين لا يمكن أن تتهم أحدًا بالتزوير دون أن تتحقق من صحة الشهادات من مصدرها؛ لأن التزوير أصبح أمرًا سهلًا، مؤكدًا أن الجامعات أيضًا أصبحت ضحية لهؤلاء المزورين، وأعتقد أن بقاءنا في تدقيق المؤهلات ضروري ولن يقف عند وقت محدد.

وقال: إننا نخسر على كل شهادة بما يعادل 500 ريال للتحقق من صحتها وتستغرق عملية التدقيق من أسبوعين إلى 3 أشهر، كما أن هناك أكثر 165 ألف عضو منتسب للهيئة ونراهن على مصداقية مؤهلاتهم. وأضاف: إن 30 ألف وافد من الذين كانوا يعلمون بمهن هندسية أي ما يعادل 25 % من المهندسين الوافدين لم يكونوا مهندسين وعدلوا مهنتهم كان لهم دور كبير في تعثر عدد كبير جدًّا من المشروعات واتخاذ قرارات هندسية غير صحيحة.

وقال "إن الهيئة صنفت المهندسين الذين قاموا بتزوير شهاداتهم حسب بلدانهم وتصنيفهم حسب جهات عملهم، وانه تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول منها مصر والسودان والأردن والفلبين والهند بحيث نقوم بإرسال قوائم بهؤلاء المزورين إضافة إلى التبادل المعرفي. ونفى أن يكون بين المزورين من عمل أكاديميًّا بأي من الجامعات السعودية".

وعن آلية الكشف عن الوثائق والشهادات الهندسية المزوّرة قال: إنه لدى الهيئة برنامج الاعتماد المهني بحيث لا يستطيع أي شخص تسجيل عضوية مهنية إلاّ بعد التحقق من الشهادات الهندسية، مشيرًا إلى أن الهيئة وقّعت اتفاقية مع شركة عالمية كبرى للتحقق من الشهادات المهنية، ولديها تواصل مع اغلب الجامعات العالم للتأكد من مصدر الشهادة، ونحن نقوم بضبط الجودة والإشراف وأي معلومة عن الشهادة غير مطابقة مع ما يرد من الشركة يعد نوعًا من التزوير.

وأشار إلى أن كل الجهات المهنية في العالم العربي أشادت بالتجربة لأننا كشفنا أيضًا لهم عن المزوّرين من بلدانهم. وقال: إن لدينا قائمة بجميع التخصصات وجهات العمل للمهندسين، وفور تلقينا معلومات عن المزوّرين نقوم بإرسال رسائل للكفيل، وفي الوقت نفسه نعطي فرصة مدتها شهر لهؤلاء بإثبات صحة شهاداتهم، بعدها يُحال المزوّر إلى وزارة الداخلية.

وأوضح أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- كان قد وجّه إدارة الجوازات بعدم تسجيل إقامة أي وافد أجنبي على مهنة مهندس إلاّ من خلال تسجيل عضوية بالهيئة السعودية للمهندسين، وبالتالي استطعنا تصحيح وضع أكثر من 30 ألف وافد يعملون بمهنة مهندس، وأكثر من 90% منهم كانوا يعملون في قطاعات هندسية، وآخرين يأتون بمهنة مهندس لاستقدام عوائلهم، كما اكتشفنا من خلال النظام الإلزامي لتسجيل المهندسين عددًا كبيرًا من المزوّرين أغلبهم غير سعوديين، ولولا وجود هذا النظام الملزم لما استطعنا حصر المهندسين.

وأضاف: أما بالنسبة للمهندسين السعوديين فهناك نظام يسمّى مزاولة المهنة يلزم أي سعودي يرغب بممارسة العمل الهندسي الحصول على رخصة مزاولة المهنة بدرجاتها المهنية المعتمدة، والمكونة من أربع درجات (مهندس، ومهندس مشارك، ومهندس محترف، ومهندس مستشار). وقد انتهى مجلس الشورى من دراسته ورفع لمجلس الخبراء واجتمعنا بمجلس الخبراء لتعديل بعض الملاحظات وأعيد لمجلس الشورى واعتقد انه رفع مرة أخرى وهذه الدرجات تضع لكل مهندس صلاحية محددة تندرج تحتها مسؤوليته في الإشراف وتوقيع المخطط الهندسي والرسومات الهندسية واعتمادها.

وأكد أن المخططات الهندسية تعتمد حتى في المشروعات الحكومية بختم المكاتب الهندسية والمفترض أن يعتمدها مهندس مختص مطالبا الأمانات والبلديات بعدم الاكتفاء بختم المكاتب الهندسية فقط بل يجب ألزام المهندس المختص باعتماد اللوحة التخصصية وان يكون لديه رقم في الهيئة السعودية للمهندسين، وبدون ذلك لا نستطيع ضمان جودة المشروعات مشيرًا إلى أن الأمانات والبلديات تركز فقط على الجانب المعماري البحت والارتدادات فقط.

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