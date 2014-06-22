تفاصيل خطة هروب سجين سعودي من العراق

كشف السجين السعودي الهارب من السجون العراقية أحمد البناقي تفاصيل خطة هروبه من سجن الموصل، حتى وصوله إلى السعودية برفقة زوجته وأبنائه الأربعة (سالم والجوري وعبدالكريم وعبدالرحمن).

وقال بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، إثر وصوله فجر السبت إلى مطار المدينة المنورة : "لا أكاد أصدق أنني في بلدي، بعد عامين من العذاب والجحيم في السجون العراقية، نقلوني بين15 سجناً، عشت فيها أنواع العذاب، رغم عدم وجود تهمة موجهة إليّ سوى أنني أحمل الجنسية السعودية. عذبوني بالصعق الكهربائي، وكانوا يجبروننا على شرب الماء البارد ثم يصعقوننا بالكهرباء".

وأضاف: "الثوار فتحوا لي باب العودة بعد أن اقتحموا سجن الموصل، تعمدت أن أكون في المناطق التي يسيطر عليها الثوار لكي لا أقع في قبضة الحكومة العراقية، قبل أن تتيسر أمور خروجي من العراق مروراً بسوريا ثم الوصول إلى تركيا بحمد الله، وجهود العاملين بسفارتي السعودية بالأردن وتركيا لا تثمّن بعد وقفتهم معي لأعود إلى وطني أنا وأسرتي".

alhayat.com/Articles/3124934/-البناقي--الهارب-من--جحيم--السجون-العراقية-لـ-الحياة---عذبوني-وصعقوني-في-15-سجناً!