رسمياً.. بريطانيا تعتبر العريفي "متطرفا" و"متشددا"

ركزت الصحف في عددها الصادر صباح اليوم، على قرار بريطانيا منع محمد العريفي من دخول أراضيها بسبب أفكاره المتطرفة وأنه يشكل تهديداً على مجتمعها.

بريطانيا تمنع العريفي من دخول أراضيها بعد اتهامه بـ «التحريض»

أكد مســــؤول بريطاني أن وزارة الخارجية في لندن قررت منع الداعية السعودي المثير للجدل محمد العريفي من دخول أراضيها.

وقال القنصل البريطاني في جدة الدكتور محمد شوكت في تصريح لصحيفة "الحياة" إن المملكة المتحدة «لا ترحب بحاملي الأفكار المتشددة والمتطرفة». وأكـــــد رفض طلبات تأشيرات لزيارة بريطانيا «بسبب ما عرف عن توجهات طالبيها المتشددة تجاه المملكة المتحدة».(للمزيد)



الحكم بسجن ثلاثة أدينوا بالمشاركة في «مظاهرات بريدة»

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين لقيامهم بالمشاركة في المسيرات والمطالبة بإطلاق الموقوفين في قضايا أمنية في بريدة، وقررت المحكمة سجنهم من سنتين إلى أربعة سنوات ومنعهم من السفر لمدة خمس سنوات. (للمزيد)

شقيق الشهري: المعتقلون السعوديون في العراق يتعرضون للتعذيب والإهانة

أكد سامي الشهري، الشقيق الأكبر للمعتقل السعودي في العراق منذ عام 2002م، علي الشهري، أنهم تلقوا اتصالات من معتقلين عراقيين تؤكد أن أوضاع السعوديين في السجون العراقية مأساوية، حيث بدأت السلطات المعنية هناك بنقلهم من سجن إلى آخر وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب.(للمزيد)