سعودي يروي تعذيب شقيقه في سجون المالكي

أكد سامي الشهري، الشقيق الأكبر للمعتقل السعودي في العراق منذ عام 2002م، علي الشهري، أنهم تلقوا اتصالات من معتقلين عراقيين تؤكد أن أوضاع السعوديين في السجون العراقية مأساوية، حيث بدأت السلطات المعنية هناك بنقلهم من سجن إلى آخر وتعريضهم لأشد أنواع التعذيب.

وقال الشهري لـ«عكاظ»: «أخبرنا ذوو معتقل عراقي أن ميليشيات تحاول الدخول على المعتقلين السعوديين لإهانتهم وتصفية بعضهم، وبالتالي فإننا نتطلع إلى تدخل عاجل وسريع من قبل الجهات المعنية لإنقاذ المعتقلين السعوديين حيث إنهم يواجهون شتى أنواع التعذيب والويلات، خصوصا أنهم في سجون تقع في قلب الأحداث الراهنة».

وقال الشهري: إن والدي ووالدتي وإخوتي جميعا لم ولن يهدأ لهم بال أو يذوقوا طعم النوم في ظل ما نسمعه عن الوضع المأساوي والمعاناة الأليمة التي يتعرض لها شقيقي علي وزملاؤه المعتقلون السعوديون، وكلنا أمل بأن يعود إلى حضن أسرته ووطنه سليما معافى قريبا جدا بإذن الله.

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