حرمان أهل الطائف رؤية المونديال مجاناً بحجة الاختلاط

أزال عدد من المحتسبين أمس الأول شاشات عرض تلفزيونية وضعتها أمانة الطائف لأهالي وزوار مدينة الورد من المصطافين لمتابعة الحدث الكبير، بطولة كأس العالم التي تقام حاليا بالبرازيل، متعللين بأنها تسببت في وقوع اختلاط بين الشباب والفتيات.

ووفقاً لما نقلته صحيفة مكة في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن المحتسبين أزالوا شاشة العرض في حديقة العنود، وسط استغراب الحاضرين من كافة الأجناس والأعمار لإزالة الشاشة أثناء ذروة إحدى المباريات، وقال محمد الشهري أحد الشباب المتواجدين لحظة إزالة الشاشة إن هذا التصرف غير مبرر، كون جميع مدن السعودية نصبت شاشات عرض لمشاهدة بطولة كأس العالم ولم تتعرض للإزالة، ووافقه أيضا خالد العتيبي الذي تواجد في الحديقة خصيصا لمتابعة مباريات كأس العالم، قائلا: مكة المكرمة وجدة وباقي مدن السعودية ما زال شبابها يستمتعون بهذه الشاشات التي وفرتها لهم أمانة كل مدينة، بينما في الطائف تفاجأنا بإزالة الشاشات التي وفرتها الأمانة في بعض الحدائق العامة، ونطالبها بإعادة تركيب الشاشات لنتمكن من مشاهدة باقي مباريات كأس العالم، كما نستغرب قول المحتسبين إنها تسبب اختلاطاً، بينما هذه الشاشات خصصت للشباب فقط، ولا يوجد فتيات يتابعن كأس العالم في هذه الأماكن.

وحاولت الصحيفة الاتصال بالناطق الإعلامي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم لتوضيح ذلك، إلا أنه طلب منها أخذ تصريح من أمين أمانة الطائف محمد المخرج، الذي لم يتجاوب معها.

يذكر أن الإلغاء جاء لمنع اختلاط الرجال بالنساء، وتشير بعض المصادر المطلعة عن قيام عدد من المحتسبين إلى رفع شكاوى لعدة جهات حكومية مسؤولة بإزالة الشاشات التي يوجد بها اختلاط، كما أن بعض الشاشات ما زالت قائمة، حيث إن أمانة الطائف قامت بوضع عدد من الشاشات في الحدائق العامة، وذلك مع انطلاق بطولة كأس العالم، إسهاما منها بتوفير وسائل للترويح عن شباب المحافظة وزوارها.

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