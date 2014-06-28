تغيير لون سيارات دوريات الأمن إلى الأسود والأبيض

وافق وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف على تغيير اللون الرسمي لمركبات دوريات الأمن إلى اللونين الأبيض والأسود، بالإضافة إلى تغيير الزي الرسمي لمنسوبي دوريات الأمن، والذي سيتم اختياره خلال الفترة المقبلة من قبل اللجان المختصة.

وأكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" على هامش اجتماع عقده وزير الداخلية مساء أمس بمقر الأمن العام في جدة لمتابعة الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام أنه تم خلال اللقاء مع وزير الداخلية عرض لبعض المقترحات لتغيير لون مركبات دوريات الأمن، وشاهد العرض الخاص بها وقد اختار اللونين الأبيض والأسود، ووجه بالشروع في تجهيز المركبات الخاصة بدوريات الأمن.

وأضاف "يصاحب ذلك تغيير زيهم، حيث سيتم اختيار لون آخر يختلف عن لون مراكز الشرط وأفرع الأمن العام الحالية، أسوة ببقية القطاعات، مثل قوات الطوارئ الخاصة، كذلك الأمن الخاص والدبلوماسي وقوات الحج والعمرة ولا يمنع أن يبحث عن لون يضفي الهيبة على رجل الأمن ويعطي مرونة في حركته ويكون مألوفاً لدى المواطن والمقيم عند الحاجة".

وعن دواعي التغيير أشار مدير الأمن العام إلى أنه تم رصد بعض الحالات التي يكون المواطن أو المقيم في حاجة إلى رجل أمن، وفي حال مرور أحدهم في الاتجاه لعمله يتم إيقافه، ظناً منه أنه أحد منسوبي دوريات الأمن وهو قد يكون غير مدرب أو مهيأ للتعامل مع تلك الحالة الطارئة، لذا وجب التغيير في الزي ولون المركبات وفق توجيه وزير الداخلية ليتزامن ذلك مع تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وذلك التغيير سيكون خلال الأشهر المقبلة.

وأبان المحرج أن قوات الأمن العام انتشرت يوم الخميس في كافة مواقعها بالحرم المكي الشريف والمواقع المحيطة بها والمخصصة لها في العاصمة المقدسة في ظل توسعة خادم الحرمين الشريفين، والتي ضاعفت من مسؤوليات الأمن العام والجاهزية على أعلى مستويات، مصحوبة بقدرات آلية وتقنية كبرى، وتوجد حاليا قوة دعم تتجاوز15 ألف رجل أمن فيما القوة الأساسية الموجودة بالعاصمة المقدسة، تتجاوز 14 ألف رجل أمن وبمجموع يصل إلى 30 ألف رجل أمن.

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140628/Con20140628709136.htm