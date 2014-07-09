آل الشيخ: ثروات دعاة الفتنة بنيت من السذّج

اتهم الرئيس العام لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، "دعاة الفتنة" ببناء مجدهم وثرواتهم على حساب السذّج من أبناء الوطن، مؤكدا أنهم ينفذون مخططات الأعداء بفتاوى مضللة تخرجهم من الملة.

وأكد رئيس الهيئة بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، أن عمل أعضاء الهيئات لا يقتصر على تقويم ومحاربة الجوانب الأخلاقية في المجتمع، فهم مطالبون أيضا بتصحيح الجوانب الفكرية والاعتقادية، والتصدي لما يحملون من أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية ولو بالقوة (بالتبليغ عنهم).

وقال آل الشيخ خلال لقائه التوجيهي بمنسوبي هيئة الأمر بالمعروف بالمدينة الذي عقد أمس في بالمدينة المنورة: "يجب على العاملين في جهاز الهيئة أن يحصنوا أنفسهم بالعلم الشرعي، ويحرصوا على أخذه من العلماء المعتبرين الموثوق بهم، ليكونوا مؤهلين لحماية أنفسهم وقادرين على التصدي لأصحاب الأفكار الشاذة ممن تبنوا أفكار غيرهم ليتحولوا أعداءً للدين والوطن".

وأضاف موجهاً حديثه لأعضاء الهيئات إن اللوث الفكري حوّل عددا من شباب الوطن إلى وحوش يدينون الله ويتقربون له بقتل رجال الأمن ويجعلونه من أعظم القربات، ويختارون له شرف الزمان لتنفيذ مخططاتهم، مشيراً إلى حادث الاعتداء الغاشم الذي تعرض له رجال أمن في شرورة من عدد من أبناء هذا الوطن الذين سممت أفكارهم واختاروا شهر رمضان ويوم الجمعة لتقديم قرابينهم، كما يزعمون، بقتل المرابطين بالثغور وهم صائمون.

وأوضح آل الشيخ في رده على أحد الإعلاميين، أن هناك جهات تعادي رئيس الهيئات بـ"ذاته"، وتعمل جاهدة للنيل منه، مرجعا أسباب هذه العداوة إلى أن أعمال الهيئات أفقدت بعض المخالفين للشرع وأنظمة الدولة مكتسباتهم، التي كانوا يجنون منها أرباحاً بمخالفة الشرع، فتصدت لهم الهيئات بأعمالها الميدانية مما أورث في صدورهم بغض الهيئات، مشيرا أن هناك أناسا وجهات يستهدفون الهيئات ورئيسها بالاصطياد في الماء العكر والتضليل بقصد تشويه عمل الهيئات والنيل من رئيسها.

ونفى آل الشيخ أن يكون للهيئات أو رئيسها حساب في مواقع التواصل الاجتماعي، مفيداً بأن ما يصدر عنهم بشكل رسمي هو ما ينشر عبر بوابتها في الشبكة العالمية أو ما يصرح به متحدثها الرسمي.

وحول عمل المرأة في الهيئة، قال آل الشيخ: "ننتظر أن نمنح أرقاما ووظائف من المالية حتى نزيد أعداد العاملات في الهيئة".





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