أمريكي و 3 إيرانيين في السجون السعودية

أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 2783 موقوفاً، شكل فيها السعوديون النسبة الأكبر بـ 84.5 في المائة فيما يقبع مسجون واحد من الجنسية الأمريكية في سجون المباحث، و3 موقوفين من إيران.

وأوضحت الإحصائية التي نشرتها صحيفة الاقتصادية أن عدد السعوديين الموقوفين وصل لـ 2352 موقوفاً حتى نهاية الأسبوع الحالي، بينما احتلت المرتبة الثانية اليمن بـ 184 موقوفاً، وسورية ثالثاً 62 موقوفاً، ورابعاً باكستان بـ38 موقوفاً.

فيما لم يتجاوز الموقوفون في سجون المباحث من دول الخليج تسعة موقوفين، تصدرتهم البحرين بخمسة موقوفين، وبلغ عدد الموقوفين في قطر والإمارات والكويت وعمان موقوفا واحدا.

وعلمت "الاقتصادية" أن نحو 50 في المائة من الموقوفين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وأخرى تخضع أحكام آخرين للاستئناف، إضافة إلى أن بعضهم منظورة أوراق القضية لدى القضاء، بينما يخضع نحو 38 في المائة للتحقيق.



www.aleqt.com/2014/07/13/article_866698.html