إحباط 214 ألف محاولة تسلل

كشف تقرير إحصائي أمني حديث عن إحباط الجهات الأمنية في السعودية 213.887 ألف محاولة تسلل عبر الحدود السعودية منذ بداية العام الحالي حتى بداية رمضان الجاري، إضافة إلى أن هناك أكثر من 14 ألف مخالف لنظامي الإقامة والعمل يجري استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء.

وأوضح تقرير إحصائي أمني حديث أصدرته وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية ممثلة في المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى أحبطت 213 ألف محاولة تسلل عبر الحدود، منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى الخامس من رمضان الجاري.

وبيّن التقرير أن الجهات الأمنية ومنذ البدء في تنفيذ الحملة الأمنية على مخالفي الإقامة والعمل بداية العام الحالي قامت بترحيل 543.144 ألف مخالف، إضافة إلى أن مراكز الإيواء تستكمل إجراءات ترحيل أكثر من 14 ألف مخالف لنظامي الإقامة والعمل.

من جهته، أوضح مصدر أمني في المديرية العامة لحرس الحدود تحدث لصحيفة "الحياة" أن أبرز طرق التسلل من طريق الحدود يكون بالترجل، لأن بعض المناطق الحدودية متقاربة مع القرى، ويحاول المتسللون الدخول في غفلة الدوريات الأمنية الحدودية والتوجه إلى القرى القريبة من الحدود، وبعض المتسللين يتفق مسبقاً مع أحد المواطنين من أجل الإيواء والنقل بعد نجاحهم في التسلل.

وأضاف :"هناك طرق أخرى للتسلل من خلال السيارات والحيوانات، مثل الجمال والأغنام، وعادة ما يستخدم بعض المتسللين تلك الحيوانات من أجل إشغال الدوريات الأمنية الحدودية، ويقومون بالتسلل من أماكن بعيدة عن الأنظار، ولا تنطلي هذه الحيل على الدوريات الأمنية الحدودية، لأنها اعتادت على مثل هذه التصرفات".



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