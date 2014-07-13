عضو الشورى يرفض "صلح العريفي" ويعود للقضاء

يدرس عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث، خيار إعادة فتح ملف القضية التي رفعها ضد الداعية محمد العريفي على خلفية قيام الأخير بإعادة تغريد قصيدة تنال من الأول، وذلك عقب أن تم التريث في القضية في المحكمة الجزائية بالرياض إثر مفاهمات لتسوية لم يكتب لها النجاح حتى الآن.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن من مصادر لها، أن الغيث يرى أن المجال مفتوح أمامه الآن للطلب من المحكمة الجزائية فتح ملف القضية المرفوعة ضد العريفي، طالما أن أوراق القضية لا تزال في عهدة المحكمة، ولم تتم إحالتها إلى إمارة الرياض لإتمام الصلح وفق شروط الغيث التي رضخ لها العريفي وتم تدوينها بضبط القضية.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب العام على أنباء عن تسوية محتملة في القضية المرفوعة من الغيث بحق العريفي، إلا أن القضية لا تزال داخل المحكمة الجزائية في العاصمة.



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