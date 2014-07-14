أطباء يقررون مقاضاة داعية اتهمهم بـ"التحرش"

بدأ مجموعة من الأطباء والطبيبات الإجراءات النظامية لمقاضاة أحد الدعاة، اتهم العاملين في القطاع الصحي من أطباء وطبيبات وعاملين صحيين بالتحرش، وقال الداعية في لقاء تلفزيوني قبل أيام، إن نسبة التحرش في القطاع الصحي في السعودية تصل إلى 100 في المئة، فيما التزمت وزارة الصحة "الصمت" عن التصريح، من دون أن يصدرعنها أي تعليق رسمي.

واعتبر الأطباء بحسب صحيفة "الحياة" أن ما ذكر فيه "ظلم وتجن على قطاع يضم خيرة أبناء وبنات الوطن»، مطالبين في الوقت نفسه «بضرورة محاسبة الداعية بدلاً من إلقاء التهم جزافاً"، مشددين على أن عدم اتخاذ هذه الخطوة "سيجعل آخرين يتمادون على حساب سمعة من سخّروا أنفسهم لخدمة المرضى والمحتاجين".

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