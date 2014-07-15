أرامكو تشترط مليون متر مربع لإقامة "الجواهر"

اشترطت شركة أرامكو السعودية المنفذة لبرنامج "الملك عبدالله لإنشاء الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة"، توفير مليون متر مربع في كل منطقة شملها الأمر الملكي بتنفيذ المدن الرياضية، على غرار مواصفات ما تم إنجازه في ملعب"الجوهرة" بمدينة جدة.

وكشف الناطـق الإعلامـي لأمانـة منطقة حائل سلطان العايضي لصحيفة "الوطـن"، أن الأمانـة تعمل على تحديد الموقـع وفقا لاشتراطات الشركة المنفذة، والرفع به إلى الجهات المعنية بشكل عاجل، قالت مصادر مطلعة إن الجهات المختصة في منطقة عسير حددت موقعين مبدئيا: أحدهما على طريق الملك عبدالله، والآخر على طريق الطائف.

