انهت المحكمة الجزائية في جدة خدمات قاضٍ بعد حصوله على تقدير أقل من المتوسط، في تقرير «الكفاءة»، ثلاث مرات متتالية.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر لها أنه صدر أمراً ملكياً بإنهاء خدمات قاضٍ في المحكمة الجزائية في جدة، مشيرة إلى أن تقويم القضاة يخضع لآلية محددة وفق ضوابط، وأنه لا يقتصر على قاضٍ واحد، بل إن تقارير الكفاءات التي تجرى كل فترة ستطبق على الجميع، بهدف تطوير الجهاز القضائي السعودي.

وأوضحت أن تقرير الكفاءات يتم من خلاله تحديد كفاءة القاضي، من خلال جمع البيانات والمعلومات التي توضح ذلك، إضافة إلى مدى حرص القاضي على أداء واجبات وظيفته.

ولفتت إلى أنه يحق لأي قاضٍ تقديم اعتراضه على تقارير الكفاءة المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس وفقاً لنظام القضاء.



alhayat.com/Articles/3601831/جدة--إنهاء-خدمة-قاضٍ-تعثّر-ثلاث-مرات-في--تقرير-الكفاءة-