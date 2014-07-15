الأحساء تسجل قضية "ابتزاز" كل 3 أيام

كشف تقرير صادر من وحدة مكافحة جرائم الابتزاز بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأحساء, عن ارتفاع جرائم الابتزاز بالمحافظة، إذ بلغ عدد القضايا لعام 1435هـ وحتى تاريخ إعداد التقرير ( 70 ) قضية، بمعدل قضية كل ثلاثة أيام، وذلك مقارنة بعدد القضايا التي تم ضبطها ومعالجتها لعام 1434هـ وهي (94) قضية بمعدل قضية كل أربعة أيام.

وشمل التقرير الذي نشرتة صحيفة "الجزيرة" بيان لأعمار وجنسيات الجناة والضحايا وما تواجهه الوحدة من معوقات، وما لديها من مقترحات للرقي بأدائها وتسهيل عملها.

وتضمن التقرير أيضا الجانب التوعوي لهذه الوحدة حيث وضعت العشرات من «البنرات» في مجمعات تجارية تحذر ضعاف النفوس من الإقدام على الابتزاز, وتوجه الفتيات إلى ما ينبغي عليهن تجنبه حتى لا يقعن في براثن المبتزين وما يجب على من وقعت في ذلك من سرعة إبلاغ الهيئة, وما تكفله الهيئة من الحفاظ على سرية معلوماتها.



www.al-jazirah.com/2014/20140715/ln38.htm