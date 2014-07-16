امرأة ترأس أول لجنة لـ"مصممات الأزياء"

انتخبت أميمة عزوز رئيساً لأول لجنة لمصممات الأزياء بالغرفة التجارية الصناعية بجدة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرف، في حين حسم فراس المداح التصويت على لجنة الفعاليات، وعويضة معوض الجهني رئيساً للجنة معارض السيارات، ويحي آل مقبول رئيساً للجنة مكاتب الاستقدام.. وذلك في اليوم الأخير من الانتخابات الساخنة لرؤساء 42 لجنة قطاعية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وحصلت أميمة على رئاسة اللجنة الأولى من نوعها في المملكة، في حين فازت منى الريحان وسمر إدريس بمعقد نائبي الرئيس.

وقالت بحسب تصريحات صحفية نقلتها "الوطن" إن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة بمهام كبيرة تتمثل في توطين تصميم الأزياء وتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع.

وأضافت :"تواجه اللجنة عقبات كثيرة تتمثل في عدم وجود دار عرض للأزياء لاعتقاد البعض بأنه مخالف للقيم والتقاليد، علما بأن العروض تكون مقتصرة على النساء فقط وبأزياء محتشمة وساترة، حيث حددنا الهدف والآلية من أجل تحقيق رؤية وطنية بحتة في سعودة المنتجات من الملابس ومستلزماتها".

وأبانت أن اللجنة وضعت عدة خطط مستقبلية نأمل أن تجد التأييد والتنفيذ، مثل إنشاء مصانع تدار بأيد نسائية، وإنشاء خط إنتاج لملابس الطالبات في جميع المراحل، ومصنع للجلابيات الشرقية والعباءات.



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