"الإعلام": لم نتلق أي طلب لإنشاء دور سينما

قال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز الملحم، إن الوزارة لا تدرس ملفا لإيجاد سينما في السعودية بضوابط شرعية.

وأشار بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الاقتصادية" إلى أن الوزارة لم تتلق في الأساس أي طلب أو عرض من جهات حكومية أو قطاع خاص لإنشاء دور سينما، نافيا ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكانت أنباء ترددت أخيراً حول اقتراح أحد المستثمرين لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بفكرة إنشاء سينما وفق تنظيم يتم الاتفاق عليه بين عدة جهات حكومية وخاصة.

يأتي ذلك في وقت تباينت آراء المغردين في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في هاشتاغ "إيجاد سينما سعودية بضوابط شرعية" بين مؤيد ومعارض، حيث يرى الموافقون عدم وجود مانع من إيجاد هذه الدور، خاصة إذا كانت متابعة من قبل وزارة الثقافة والإعلام، ويعرض فيها ما هو هادف.