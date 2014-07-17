وحدة دوريات الهيئة الملغاة لا تتجاوز 55 شخصا

كشف مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض سابقا الشيخ محمد العصيمي أن وحدة العمليات والدوريات الميدانية التي أُلغيت بقرار من الرئيس العام للهيئة لم تتجاوز أعداد أفرادها 55 موظفا، مؤكدا أن هذه الوحدة موجودة في مدينة الرياض فقط وأن أعضاء الوحدة حاليا يعملون للميدان بشكل مباشر ويخدمونه، سواء في العمل الميداني ذاته أو في الأعمال المكتبية المساندة له، كل حسب مسمى وظيفته.

وقال العصيمي بحسب صحيفة "مكة" إن وحدة العمليات والدوريات الميدانية كانت ذات إنتاج وعمل، "ولكن المصلحة من إلغائها تكمن في أن دعم المراكز بالأعضاء يُعدّ أولى، فرأت الهيئة، وعلى رأسها الرئيس العام الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلغاءها تحقيقاً لهذا الهدف".

وأضاف :"بهذا لا يكون العمل الميداني محجّما البتة، كما أن ما يخشى فواته من مهمة مساندتها لعمل المراكز بطريقة إدارية معينة - كانت عليها سابقا - تمت الاستعاضة عنه بالفرق الميدانية المناوبة التي ترتبط بالآمر المناوب في الفترة المسائية".

وأشار العصيمي إلى أن عدد الأعضاء العاملين في الميدان في مدينة الرياض تجاوز الـ800 عضو حاليا.

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