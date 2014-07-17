"داعش" تجمع التبرعات من السعوديين لتزويج عزابها

رصد مختصون في متابعة النشاط الإلكتروني للمجموعات المُصنفة "إرهابية"، نشاطاً متزايداً في جمع التبرعات والأموال من السعوديين عن طريق "تويتر" لصالح ما يسمى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش).

وحذرت وزارة الداخلية من تمويل المجموعات الإرهابية، حيث أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم تطبيق العقوبات المشددة المنصوص عليها في نظامي "الجرائم المعلوماتية" و"مكافحة الإرهاب وتمويله"، التي تصل عقوبتها إلى السجن 10 أعوام، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال في حال ثبوت تهمة تمويل الإرهاب.

واستعرضت صحيفة "الحياة" بحسب تقرير نشر لها اليوم "تغريدات" في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لحساب أحد المنضمين إلى "داعش" أكد فيه وجود حساب آخر باسم "هبة"، مخصص لجمع التبرعات، مطالباً بدعمه بالمال.

كما طالب صاحب حساب "وميض قلم" في إحدى تغريداته بتمويله بألف ريال، بقوله :"من يريد أجراً عظيماً لا يكلف إلا 1000 ريال، أحد المجاهدين يريد الزواج وتنقصه من المهر هذه الألف، وهو خير الإخوة فمن لها يا كرام".

وكتب في تغريدة أخرى أن "إخوانكم الشهداء تركوا خلفهم زوجات وأبناء، تركوهم لله، والله لن يضيعهم، اتقوا الله في زوجاتهم ولا تبخلوا على أبنائهم، هم باب خير مفتوح".



alhayat.com/Articles/3636956/-تغريدات--للتبرع-لـ-داعش--تحت-ستار-تزويج-عزابها-ورعاية-ذوي-قتلاها