مصادر: التحقيقات كشفت تورط إيران في التغرير بالشباب

كشفت مصادر، ضلوع إيران في التغرير بالشباب السعودي للالتحاق بتنظيم القاعدة.

وقالت مصادر لصحيفة "الحياة" إن تحقيقات جرت مع متهمين في قضايا الإرهاب بالسعودية، كشفت أن الخطط التي وضعت للعبور والانضمام إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان كانت تتم عن طريق جمهورية إيران الإسلامية.

وأوضحت أن أحد المتهمين الذين خططوا للخروج إلى أفغانستان كانت بحوزته مستندات حاسوبية في جهازه الحاسوبي وشريط حاسوبي احتوى بعضها على ملفات تؤيد أعمال تنظيم القاعدة.

ولفتت المصادر إلى قيام أشخاص بالتنسيق للراغبين في الخروج إلى العراق وأفغانستان للانضمام إلى الجماعات المقاتلة، وإيجاد طريق لإخراج من يرغب في القتال في الصومال، والقيام بجمع وتسلم مبالغ مالية قدرها 150 ألف ريال لغرض تجهيز الراغبين في الخروج إلى مواطن القتال وتسليم معظمها لهم.

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