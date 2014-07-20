الرياض.. تعرية داعش عبر منابر الجمعة

تعهدت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، بالعمل على تعرية أجندات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، بما في ذلك "الخلافة المزعومة"، وذلك من خلال منابر الجمعة ومنصات العمل الدعوي.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" صباح اليوم، أن لدى الوزارة استراتيجية خاصة لمواجهة الجماعات المشبوهة، ومن بينها "داعش"، لافتا إلى أن صعود نجم هذه الفئة وتأثيراتها المحتملة على الشباب بشكل عام، هو محل عناية واهتمام من قبل الوزارة.

وقال السديري إن ما تعمل عليه وزارة الشؤون الإسلامية في سبيل فضح وتعرية فكر "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية، يأتي امتدادا لمجهودات خطبائها وأئمتها ودعاتها في تعرية "خوارج العصر". مضيفا بالقول "ويأتي موضوع الخلافة المزعومة ليفضح حقيقة هذه الفئة وهذه الجماعات المشبوهة... وهو محل عناية من الدعاة ومن قبل الوزارة لبيان حقيقة هؤلاء الخوارج للناس على مستويات مختلفة".

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