سجن شاب استخدم تويتر لممارسة الشذوذ

أصدرت المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة الأسبوع الماضي حكما ضد شاب في العشرينات من عمره يقضي بسجنه ثلاثة أعوام وجلده 450 جلدة، وذلك بعد إدانته بفتح حساب في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لممارسة "الشذوذ".

وقالت صحيفة الوطن في عددها الصادر صباح اليوم، فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة تعقبت صاحب الحساب في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي اشتهر عنه إطلاق "تغريدات" تدعو لممارسة الرذيلة، واستعداده لمقابلة الشواذ من أجل ذلك. وتمكنت الهيئة من التواصل مع الشاب بواسطة مصدر فحضر بحسب الموعد لمقابلة المصدر ليتم القبض عليه وبحوزته هاتف جوال يحفظ فيه ما يثبت تورطه بممارسة الشذوذ، بالإضافة لعدد من الصور المخلة بالآداب. وتمت إحالته بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام حيث طالب الإدعاء بالحكم عليه بعقوبة تعزيرية ومصادرة هاتفه الجوال وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأصدرت المحكمة حكمها ضد الشاب البالغ من العمر 24 عاما، بعد اعترافه أمام القاضي باستخدام حسابه في موقع "تويتر" للتواصل مع أمثاله لممارسة الشذوذ. تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وجلده 30 جلدة تكرر عليه على 15 دفعة، واشتمل الحكم أيضا على مصادرة هاتفه الجوال وحجب الشريحة المستخدمة بفتح حسابه الذي يحتوى على عدد من الصور الإباحية والداعية للشذوذ المثلي.

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