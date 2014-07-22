الشؤون الإجتماعية تكشف حقيقة معاقي "العيص"

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على تقديم خدماتها للمحتاجين والمستحقين لها في كافة مناطق المملكة،

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بالوزارة خالد بن دخيل الله الثبيتي بحسب ما نقلته صحيفة "الرياض"، تعليقا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن المسن (س س ج) الذي لديه ثمانية أبناء منهم ثلاثة معاقين بمحافظة العيص وعن الردود التي تتهم الوزارة بالتقصير وعدم تقديم المساعدة لهم: ان الوزارة شكلت لجنة برئاسة محافظ العيص ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالعيص ومدير جمعية مستودع المدينة المنورة فرع العيص لزيارة أسرة المسن الكريم والتأكد مما نشر ليتبين ان وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة تقدّم جميع خدماتها لأبناء المسن الكريم بصرف إعانة شهرية مقدارها (1666) ريال لكل معاق بالإضافة إلى الاعفاء من رسوم تأشيرات الاستقدام لهم وكذلك يوجد لديهم طلب سيارات خاصة بالمعوقين.

وأضاف" وقامت اللجنة بمحاولات عديدة لاقناع والدهم بإدخال أبنائه مركز التأهيل الشامل للعناية بهم لكنه رفض وأصر على بقائهم لديه بالمنزل وهم بحاجة إلى عناية خاصة حيث أن والدتهم كبيرة في السن ومريضة وبحاجة للمساعدة وفيما يتعلق بما تقدمه وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية، فجمعية المستودع الخيري بالعيص تقدم لهذه الأسرة سلة منزلية شهرية وتصرف لهم جمعية البر بسليلة جهينة سلة رمضانية وكسوة شتوية، بالإضافة إلى الاعانات المقطوعة أسوة بالأسر المستفيدة من الجمعية كما تقدم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي للأسرة مبلغ وقدره (2000) ريال شهرياً".

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