متسول يمتلك مليون ريال

قبضت شرطة ينبع ممثلة في الضبط الإداري على متسول من جنسية عربية حاصل على تأشيرة مستثمر قادم من إحدى الدول الخليجية، استطاع وأفراد أسرته المكونة من أربعة أشخاص زوجته وثلاثة أطفال من جني مبالغ مالية تجاوزت مليونا ومئتي ألف ريال عن طريق التسول.

وأوضح الناطق الأمني بمنطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام في تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر صباح اليوم «أن شرطة ينبع ممثلة في الضبط الاداري تمكنت من إيقاف أحد الاشخاص من جنسية عربية يمتهن التسول وعثرت بحوزته على مبالغ مالية كبيرة وتم الاشتباه في المبالغ الموجودة معه بالإضافة الى إيصالات مبالغ مودعة في البنوك وتمت إحالة القضية الى جهة الاختصاص لإكمال باقي الاجراءات في هذا الجانب وفيما يخص أفراد عائلته المتواجدين في المملكة بطريقة غير نظامية سيتم تحويلهم الى جهة الاختصاص المسؤولة من أجل تطبيق النظام بحقهم ومازالت القضية قيد التحقيق».

وتشير مصادر الصحيفة ذاتها الى أن المتسول كان يتنقل بين المناطق والمحافظات بسيارة دفع رباعي تحمل لوحة خليجية تعود ملكيتها له، وكان يقطن في إحدى الشقق المفروشة المميزة وجرى ضبطه متلبسا خلال ممارسته التسول.

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