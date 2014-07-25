تأكيدات.. العيد يوم الثلاثاء

في وسط منع علماء الفلك من الحديث الإعلامي عن هلال عيد الفطر، ظهرت تأكيدات على أن العيد سيصادف يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" في عددها الصادر صباح اليوم أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منعت منسوبيها من الفلكيين والمختصين من الحديث عن الأهلة ودخول وخروج الأشهر، خاصة شهر رمضان المبارك في وسائل الإعلام، والبعد عن الدخول في هذه الجدليات.

يأتي ذلك وفقاً لما نشرته الصحيفة ذاتها في الوقت الذي طالب علماء ومشايخ الجهات ذات العلاقة بردع الفلكيين من المشككين وإيقافهم من التشويش على الناس، وذلك في دخول الشهر وخروجه.

بدوره، قال المهندس محمد شوكت عودة، رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة في تصريح نقلته "الاقتصادية": "إن بداية شهر شوال وعيد الفطر ستكون 28 يوليو لمَن يكتفي بالحسابات الفلكية التي لا تشترط الرؤية البصرية، أو بالنسبة للدول التي لا تدقق كثيراً في شهادة الشهود، إن غاب القمر بعد الشمس، أو بالنسبة للدول التي تقبل رؤية الهلال باستخدام تقنية التصوير الفلكي، في حين أن بداية شهر شوال ستكون يوم الثلاثاء بالنسبة للدول التي تتحقق من الشهود جيداً ولا تقبل إلا بالرؤية بالعين أو بالتلسكوب، وهذه الدول قليلة".

www.aleqt.com/2014/07/25/article_870545.html