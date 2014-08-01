هروب 75 عاملاً إثيوبياً من السجن

عادت العمالة الإثيوبية إلى الواجهة من جديد بعد تمكن 75 منهم تقريباً من الهروب من السجن في الرياض.

ونقلت صحيفة "الحياة"، في عددها الصادر صباح اليوم، تصريحات للمتحدث باسم المديرية العامة للسجون، الرائد عبدالله الحربي، الذي أكد أن الهاربين كسروا جدار العنبر الذي كانوا محتجزين فيه، ما ساعدهم على الهروب، موضحاً أنه تم القبض على 25 هارباً، وجارٍ البحث عن البقية.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن الجهات الأمنية تقوم بعملية تمشيط واسعة في المناطق المحيطة بالسجن منذ ساعات الصباح الأولى، ونشرت هناك عدداً من الدوريات الأمنية.

وقالت الصحيفة تأتي عملية هروب النزلاء بعد تسبب أبناء الجالية الإثيوبية في أحداث حي منفوحة (جنوب الرياض)، نهاية العام الماضي، واشتباكهم مع مواطنين، وقيامهم بأعمال تخريب جراء رفضهم سياسات تصحيح الأوضاع التي أطلقتها الحكومة السعودية للمقيمين بطريقة غير نظامية.

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